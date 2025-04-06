Власти США отозвали все визы, выданные гражданам Южного Судана. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио. Это стало первым шагом новой администрации Дональда Трампа, направленным против граждан конкретной страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

По словам Рубио, решение принято из-за того, что переходное правительство Южного Судана отказывается принимать своих граждан, возвращённых на родину.

"Я аннулировал все визы, выданные владельцам паспортов Южного Судана, и приостановил дальнейшую их выдачу. Мера вступает в силу немедленно", — сообщил он на своей странице в соцсети X.

Он добавил, что США готовы пересмотреть это решение, если власти Южного Судана начнут конструктивно сотрудничать.

Согласно открытым данным, в США сейчас проживают несколько сотен граждан Южного Судана с действующими визами. Ранее они могли рассчитывать на временный защитный статус (TPS), предоставленный при администрации Джо Байдена. В 2023 году его получили 133 южносуданца, ещё 140 человек могли претендовать на него.

Южный Судан стал независимым государством в 2011 году, отделившись от Судана. Страну сотрясают внутренние конфликты, голод и эпидемии. Это одно из самых бедных государств мира, и тысячи его граждан были вынуждены стать беженцами.