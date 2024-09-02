Сроки строительства АЭС озвучили в Минэнерго
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Министр энергетики Алмасадам Саткалиев высказался о сроках строительства атомной электростанции в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Завершение (строительства - Прим. ред.) станции будет через 10-12 лет. Для того, чтобы спрогнозировать тариф, с учётом инфляции требуются дополнительные расчёты. На стадии принятия решения по станции эти расчёты будут произведены. Сейчас мы говорим о возможности строительства атомной станции, а не выборе вендера. Мы говорим о том, чтобы народ определился - развивать атомную энергетику или нет", - сказал в кулуарах правительства Алмасадам Саткалиев.
Он добавил, что срок окупаемости будет зависеть от тарифов. Но тут же добавил, что Глава государства поставил достаточно чёткий сигнал, что тарифы должны быть социально ответственными.
Ранее на совместном заседании палат парламента Касым-Жомарт Токаев озвучил дату проведения референдума по строительству АЭС.
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