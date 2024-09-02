Сроки строительства АЭС озвучили в Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев высказался о сроках строительства атомной электростанции в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Завершение (строительства - Прим. ред.) станции будет через 10-12 лет. Для того, чтобы спрогнозировать тариф, с учётом инфляции требуются дополнительные расчёты. На стадии принятия решения по станции эти расчёты будут произведены. Сейчас мы говорим о возможности строительства атомной станции, а не выборе вендера. Мы говорим о том, чтобы народ определился - развивать атомную энергетику или нет", - сказал в кулуарах правительства Алмасадам Саткалиев.