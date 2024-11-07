Сроки сдачи спорткомплекса "Казахстан" в Астане назвал Женис Касымбек
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Когда достроят спорткомплекс "Казахстан" в Астане, на отчётной встрече с жителями района "Байконыр" рассказал аким города Женис Касымбек, передает BaigeNews.kz.
Отвечая на вопросы горожан, столичный аким напомнил, что проект был начат несколько лет назад, и согласился с людьми, что модель реконструкции была выбрана неудачной.
"В прошлом году мы в судебном порядке расторгли свои договорные отношения, ГЧП договор был расторгнут. Через суд мы объект вернули и сейчас определяется компания, которая будет в следующем году достраивать объект. Для себя ставлю задачу в ближайшие полтора года завершить проект", - рассказал аким Астаны.
Также Женис Касымбек пообещал, что и бассейн, и ледовый каток будут достроены. Спорткомплекс будет представлять из себя современное здание, утверждённый проект которого покажут в ближайшие два месяца.
"Помимо этого, мы начинаем весной реконструкцию футбольного стадиона, который находится в районе "Сарыарка". Два этих объекта, которые исторически были в городе, будут в ближайшие полтора года достроены и введены в эксплуатацию", - отметил Женис Касымбек.
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