Сроки подготовительных работ к отопительному сезону срываются — правительство

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что в подготовке к отопительному сезону в регионах возникли проблемы. По ряду объектов срываются сроки проводимых работ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Премьер провёл совещание по вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону с участием руководителей центральных госорганов и акиматов областей.

"Это мы обсуждали на недавнем заседании правительства. От нас требуются более скоординированные совместные действия. Поэтому будем решать проблемы в данном направлении в ручном режиме", — сказал Алихан Смаилов.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев подробно доложил о проблемных вопросах на теплоисточниках в ряде регионов республики, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Динара Щеглова рассказала о ходе ремонта сетей теплоснабжения.

Премьер отметил, что с прошлого года проводится аварийный ремонт турбины №12 и не начат капитальный ремонт турбины № 6 в АО "Атырауская ТЭЦ".

Кроме того, было отмечено, что на ТЭЦ Карагандинской области меняются виды ремонта и продлеваются сроки, в Мангистауской области с отставанием идут работы на отдельных котлах и турбинах, а также не заключен договор на аварийный ремонт энергоблока № 2 ТОО "МАЭК", в области Улытау на Жезказганской ТЭЦ ремонт котла переносится на 2024 год и не обеспечен должный резерв из-за переноса сроков реконструкции котла №8. С комментариями о принимаемых мерах выступили акимы регионов Ермаганбет Булекпаев, Нурлан Ногаев и Берик Абдыгалиулы.

Глава Правительства также указал, что в СКО с отставанием ведется ремонт котла № 9 ТЭЦ-2 АО "Севказэнерго", а в Туркестанской области запланирована реконструкция 4 котлов Кентауской ТЭЦ, но при этом ПСД все еще проходит госэкспертизу. Акимы Айдарбек Сапаров и Дархан Сатыбалды, в свою очередь, прокомментировали поднятые вопросы.

В ходе заседания также выступили аким Астаны Женис Касымбек и аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

Подводя итоги, Смаилов подчеркнул, что вопросы подготовки к отопительному сезону имеют большое социальное значение, поэтому уже сейчас нужно принимать необходимые меры для его стабильного прохождения без каких-либо крупных аварий.

"В том числе тут важна качественная работа с собственниками ТЭЦ и сетей. Со стороны государства утверждены тарифы в соответствии с заявками станций. Это даёт возможность привлекать финансирование и уже начинать работы по модернизации", — отметил Алихан Смаилов.

Он также обозначил важность активизации энергонадзора и работы соответствующих региональных штабов.

В заключение глава правительства поручил первому вице-премьеру Роману Скляру и министру энергетики Алмасадаму Саткалиева в соответствии с графиком посетить энергообъекты республики для личного контроля хода проводимых работ.