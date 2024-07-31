Сроки назначения двух госпособий сократили в Казахстане
Сегодня, 16:05
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Сегодня, 16:05Сегодня, 16:05
117Фото: baigenews.kz
Минтруда и соцзащиты населения РК разработан проект приказа о сокращении сроков оказания госуслуг по назначению пособий по инвалидности по причинам общего заболевания или трудового увечья, а также единовременного пособия на погребение, передаёт BaigeNews.kz.
Документ размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 августа.
Приказом предусматривается сокращение сроков оказания государственной услуги по назначению пособий через портал электронного правительства или в проактивном формате с семи до одного рабочего дня.
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