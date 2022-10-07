Лента новостей
- В Казахстане выросла преступность - Генпрокуратура 14:03 7
- "Настроение у меня наладилось" - Нурлан Ауесбаев рассказал о процессе сдачи документов в ЦИК 14:02 9
- Детская смертность в Казахстане снизилась в 2,4 раза 13:48 90
- Марату Шайхутдинову огласили приговор по делу о госизмене 13:30 140
- Токаев встретится с главами государств СНГ в неформальной обстановке 13:28 118
- Смаилов: Казахстан привлечёт 360 миллионов долларов на турпроекты на Каспии 13:23 135
- Сроки на рекорд: 30 долгостроев сдадут в Астане до конца года 12:50 166
- "Мою дочь убили из-за хиджаба": иранки готовы рисковать жизнью на протестах 12:38 222
- Арестован бывший замначальника департамента КНБ Алматы 12:37 201
- Веерные отключения электричества в Британии ожидаются этой зимой - BBC 12:02 194
- В Астане из-за марафона перекроют ряд улиц 11:57 254
- ЦИК допустил к проведению опросов по выборам две организации 11:52 255
- Пожар в "Зимней вишне": совладельца ТРЦ приговорили к восьми годам тюрьмы 11:20 266
- Нужно убирать за собой, где бы ты ни был – экоактивисты провели челлендж в Петропавловске 10:56 269
- Нурлан Ауесбаев подал документы на регистрацию в кандидаты на выборы президента РК 10:42 389
- Нурбол Нурсагатов назначен акимом Семея 10:39 275
- Плохие полицейские: за восемь месяцев 199 сотрудников МВД РК совершили уголовные правонарушения 10:30 424
- Токаев встретится с Эрдоганом в Астане на следующей неделе 10:28 310
- На 56 миллионов тенге оштрафовали компанию в Мангистау, разлившую нефтеотходы 09:57 406
- В Казахстане завершились учения ОДКБ 09:03 278
- Кто сыграет в четвертьфинале ATP 500 Astana Open седьмого октября 08:52 377
- 45 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 08:35 448
- Раздетую маленькую девочку нашли ночью на улице Семея 07:34 3508
- За пытки осудили сотрудников колонии Уральска 06:26 431
- Названы причины взрыва на АЗС в Мангистау 05:11 399
- На сервисы 2ГИС совершена сильная DDoS-атака 04:32 461
- Полицейские предложили ограничить время работы ночных клубов Уральска 03:24 604
- Температурный рекорд зафиксирован в Астане в сентябре 02:45 558
- Жители Экибастуза в суде отстаивают права на жильё, выданное более 20 лет назад 01:57 507
- Советник по вопросам защиты прав пациентов появился у главы Минздрава РК 01:26 346
- Казахстанец переплыл Гибралтарский пролив 00:10 607
- 25 тонн серной кислоты вылилось на трассу в ВКО 06.10.2022 427
- Больных сердец всё больше – поликлиника пригласила в Кокшетау столичных кардиологов 06.10.2022 453
- Киберщит отразил 20 миллионов атак на Казнет 06.10.2022 425
- Более 180 требований к бизнесу отменят в Казахстане 06.10.2022 668
- Какой будет погода в Казахстане 7 октября 06.10.2022 429
- Бублик уступил во втором круге Astana Open 06.10.2022 434
- Товарооборот Казахстана с Прикаспийскими странами вырос до 12,3 миллиарда долларов 06.10.2022 444
- Двое казахстанцев завоевали "бронзу" чемпионата мира по дзюдо 06.10.2022 686
- В Караганде подорожает проезд в автобусах за наличные 06.10.2022 570
- Приверженцев деструктивного религиозного течения задержали в Актау 06.10.2022 436
- Токаев пообещал, что выборы пройдут открыто, честно и справедливо 06.10.2022 365
- Главы правительств Казахстана и России встретились в Москве 06.10.2022 696
- Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран 06.10.2022 523
- 50 миллионов тенге инвестировали алматинцы в несуществующие бизнес-проекты 06.10.2022 445
- 17-летний Арсен Кылышбек о том, как совмещать школу и бизнес 06.10.2022 974
- Решения от сёл до Акорды должны принимать, исходя из государственных интересов - Токаев 06.10.2022 386
- История народа и язык не должны быть причиной раздоров - Токаев 06.10.2022 651
- В ближайшее время Токаев представит предвыборную платформу 06.10.2022 388
- На первое место выйдут общенациональные, а не узкоклановые интересы - Президент 06.10.2022 367
- Главная цель наших реформ – построение Справедливого Казахстана - Токаев 06.10.2022 500
- Токаев: Борьба с коррупцией - моя стратегическая цель 06.10.2022 388
- Народная коалиция представила кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента 06.10.2022 387
- "Благодарю всех за доверие" - Токаев о выдвижении его кандидатом на выборы президента 06.10.2022 355
- Игорь Лепеха назначен замминистра МВД Республики Казахстан 06.10.2022 459
- Кадровые перестановки в МИДе произвёл президент 06.10.2022 678
- Из Казахстана стали чаще летать за границу — МИИР 06.10.2022 432
- Обеды с волосами и насекомыми: в международной школе Астаны идёт проверка 06.10.2022 434
- Игры с НДС: фиктивные счета-фактуры на 1,1 миллиарда тенге выписал шымкентец 06.10.2022 463
- Лучших учителей наградили в Астане 06.10.2022 525
- Дикому Арману снова продлили арест, теперь до декабря 06.10.2022 424
- Снесут ИЖС и построят новую железнодорожную станцию в микрорайоне Алматы 06.10.2022 562
- Пятерых детей вернули на родину из Кыргызстана - Минпросвещения РК 06.10.2022 931
- "Реабилитация для нас - это всё": международная конференция реабилитологов стартовала в Астане 06.10.2022 420
- "Расти, рыбка!" 200 тысяч сеголеток выпустят в реку Есиль в столице 06.10.2022 458
- 18 кандидатов на должность закупщиков в "Самрук-Казына" провалили проверку на детекторе лжи 06.10.2022 443
- "Разговор был жёсткий". МИД Казахстана прокомментировал встречу с послом России 06.10.2022 546
- В Союзе спортсменов рассказали, почему поддерживают кандидатуру Токаева на предстоящих выборах 06.10.2022 584
- "Журналистка, два депутата и президент": партия "Ак Жол" выбрала своего кандидата для выборов 06.10.2022 408
- Как пройдёт регистрация Токаева в качестве кандидата в президенты, рассказал глава Минюста 06.10.2022 484
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 2582
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 2034
- Выдвижение Токаева от партии Amanat объединяет гражданское общество вокруг курса действующего президента — мнение эксперта 06.10.2022 274
- Почти четыре миллиарда тенге задолжали предприятия РК своим работникам - Минтруда 06.10.2022 395
- Российские учителя пока не смогут устроиться в казахстанские школы 06.10.2022 564
- Бюджетные расходы на медицину увеличат в Казахстане 06.10.2022 343
- Народная партия Казахстана поддержит Токаева на президентских выборах 06.10.2022 703
- Сколько богатые казахстанцы платят за имущество, рассказали в Минфине 06.10.2022 604
- За неполных шесть лет в Казахстане прекратили 85 процентов уголовных дел о пытках 06.10.2022 626
- Экспорт в приоритете: объём вывезенного из РК подсолнечного масла увеличился почти втрое 06.10.2022 443
Сроки на рекорд: 30 долгостроев сдадут в Астане до конца года
В Астане до конца года завершат строительство ещё 30 домов-долгостроев, а количество дольщиков сократится с 15 тысяч до двух тысяч семей. Таким образом, к концу 2022 года решится вопрос 120 домов-долгостроев из 150. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
"Перед нами стояла задача решить вопрос 16 тысяч семей-дольщиков. Это не просто цифры, это судьбы наших жителей, которые на протяжении стольких лет скитались по съёмным квартирам, хотя давно должны были заехать в своё собственное жилье. В текущем году планируем достроить ещё 30 многоквартирных домов-долгостроев.
Завершение строительства долгостроев стоит на контроле у главы государства. К концу года количество завершённых долгостроев составит 120 из 150, количество дольщиков сократится с 15 тысяч семей до двух тысяч семей. Тем не менее остаётся ещё 30 долгостроев — по ним есть видение по завершению строительства", — сказал Алтай Кульгинов.
Он также рассказал, как выглядели долгострои, строительство которых завершено: где-то был вырыт только котлован, где-то поднят каркас дома, который был признан аварийным и его пришлось полностью сносить и строить новые дома, не было финансового аудита, проектно-сметной документации, были факты двойных-тройных продаж.
-
Hype news
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 2582
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 2034
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 758
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 103447
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 1150
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 733
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 17468
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 1219
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 948
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 7877
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 3536
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 3066
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 4917
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 21193
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 3089
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 6734
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 14335
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 4637
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 5406
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 2175
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 20842
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 2208
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 341470
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 30264
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 2812
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 3648
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 9530
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 2817
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 42322
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 7848
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 5689
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 5008
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 4044
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 4480
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 6050
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 3600
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 4422
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 3752
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 21082
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 3655
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 4091
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 3614
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 25156
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 182764
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 10502
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 14557
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 5555
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 5939
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 14627
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 5230
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 11153
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 5139
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 7881
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 29948
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 12377
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 5810
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 9735
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 5986
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 23055
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 7944
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 8677
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 7135
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 12474
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 7890
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 6818
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 6854
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 10581
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 7024
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 6561
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 9145
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 6867
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 14832
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 6581
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 6769
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 6647
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 9154
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 6936
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 7348
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 8093
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 7347
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 10833
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 9213
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 9201
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 9585
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 8888
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 13169
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 9837
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 11697
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 12691
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 12462
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 10135
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 10452
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 26062
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 11384
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 13635
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 10497
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 11868
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 12488
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 13628
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 11886
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 13837
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 13378
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 14500
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 14486
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 31010
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 14909
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 15807
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 15611
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 16261
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 16380
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 24846
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 15866
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 23181
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 33802
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 17673
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 22682
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 22086
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 24198
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 20245
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 21491
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 19726
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 19690
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 19553
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 35183
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 21579
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 19896
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 24503
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 23915
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 24213
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 23491
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 23563
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 25707
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 26276
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 24947
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 24504
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 25216
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 26154
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24124
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 27098
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 24959
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 25594
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 26591
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 28178
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 27282
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 26439
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 29968
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 26085
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 28966
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 26621
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 57458
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 28189
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 27253
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 28923
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 26909
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 27231
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 27245
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 26967
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 29390
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 27884
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 29977