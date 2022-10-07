Сроки на рекорд: 30 долгостроев сдадут в Астане до конца года

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В Астане до конца года завершат строительство ещё 30 домов-долгостроев, а количество дольщиков сократится с 15 тысяч до двух тысяч семей. Таким образом, к концу 2022 года решится вопрос 120 домов-долгостроев из 150. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"Перед нами стояла задача решить вопрос 16 тысяч семей-дольщиков. Это не просто цифры, это судьбы наших жителей, которые на протяжении стольких лет скитались по съёмным квартирам, хотя давно должны были заехать в своё собственное жилье. В текущем году планируем достроить ещё 30 многоквартирных домов-долгостроев. Завершение строительства долгостроев стоит на контроле у главы государства. К концу года количество завершённых долгостроев составит 120 из 150, количество дольщиков сократится с 15 тысяч семей до двух тысяч семей. Тем не менее остаётся ещё 30 долгостроев — по ним есть видение по завершению строительства", — сказал Алтай Кульгинов.

Он также рассказал, как выглядели долгострои, строительство которых завершено: где-то был вырыт только котлован, где-то поднят каркас дома, который был признан аварийным и его пришлось полностью сносить и строить новые дома, не было финансового аудита, проектно-сметной документации, были факты двойных-тройных продаж.