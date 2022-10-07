open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Сроки на рекорд: 30 долгостроев сдадут в Астане до конца года
gov.kz/Александр Куприенко Сегодня, 12:50
194
Фото: gov.kz/Александр Куприенко

Сроки на рекорд: 30 долгостроев сдадут в Астане до конца года

В Астане до конца года завершат строительство ещё 30 домов-долгостроев, а количество дольщиков сократится с 15 тысяч до двух тысяч семей. Таким образом, к концу 2022 года решится вопрос 120 домов-долгостроев из 150. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"Перед нами стояла задача решить вопрос 16 тысяч семей-дольщиков. Это не просто цифры, это судьбы наших жителей, которые на протяжении стольких лет скитались по съёмным квартирам, хотя давно должны были заехать в своё собственное жилье. В текущем году планируем достроить ещё 30 многоквартирных домов-долгостроев.

Завершение строительства долгостроев стоит на контроле у главы государства. К концу года количество завершённых долгостроев составит 120 из 150, количество дольщиков сократится с 15 тысяч семей до двух тысяч семей. Тем не менее остаётся ещё 30 долгостроев по ним есть видение по завершению строительства", сказал Алтай Кульгинов.

Он также рассказал, как выглядели долгострои, строительство которых завершено: где-то был вырыт только котлован, где-то поднят каркас дома, который был признан аварийным и его пришлось полностью сносить и строить новые дома, не было финансового аудита, проектно-сметной документации, были факты двойных-тройных продаж. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#долгострой #дольщики #Астана
Журналист
Сегодня, 12:50
194
Поделитесь:
Наверх