Сроки государственных закупок сократят в Казахстане

Мажилис принял во втором чтении закон "О государственных закупках" в новой редакции, передаёт BaigeNews.



Согласно документу, в случае представления одной заявки на участие в конкурсе и признания её соответствующей квалификационным требованиям – закупки будут признаваться состоявшимися. Это существенно сэкономит время, а также упростит процесс, поскольку заказчику не нужно будет проводить повторную процедуру закупа.



В результате общий срок процедуры осуществления госзакупок сократится до 1 месяца.



Кроме того, исполнение договоров госзакупок будет подлежать общественному мониторингу.



Сельским акиматам разрешат закуп сразу из одного источника в пределах 4000 МРП.



Повышается ответственность поставщиков.



EPC-контракты (т.е. комплексные работы "под ключ" по строительству и введению объекта в эксплуатацию) станут гарантией качества.



Отечественный бизнес поддержат через офтейк-контракты.



Усиливается административная ответственность заказчика и исполнителя госзакупок.