  • 15 Мая, 13:18
  • BAIGENEWS

Сроки государственных закупок сократят в Казахстане

Сегодня, 11:41
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 11:41
Сегодня, 11:41
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Фото: gov.kz

Мажилис принял во втором чтении закон "О государственных закупках" в новой редакции, передаёт BaigeNews.

Согласно документу, в случае представления одной заявки на участие в конкурсе и признания её соответствующей квалификационным требованиям – закупки будут признаваться состоявшимися. Это существенно сэкономит время, а также упростит процесс, поскольку заказчику не нужно будет проводить повторную процедуру закупа.

В результате общий срок процедуры осуществления госзакупок сократится до 1 месяца.

Кроме того, исполнение договоров госзакупок будет подлежать общественному мониторингу.

Сельским акиматам разрешат закуп сразу из одного источника в пределах 4000 МРП.

Повышается ответственность поставщиков.

EPC-контракты (т.е. комплексные работы "под ключ" по строительству и введению объекта в эксплуатацию) станут гарантией качества.

Отечественный бизнес поддержат через офтейк-контракты.

Усиливается административная ответственность заказчика и исполнителя госзакупок.

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