Сроки государственных закупок сократят в Казахстане
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Мажилис принял во втором чтении закон "О государственных закупках" в новой редакции, передаёт BaigeNews.
Согласно документу, в случае представления одной заявки на участие в конкурсе и признания её соответствующей квалификационным требованиям – закупки будут признаваться состоявшимися. Это существенно сэкономит время, а также упростит процесс, поскольку заказчику не нужно будет проводить повторную процедуру закупа.
В результате общий срок процедуры осуществления госзакупок сократится до 1 месяца.
Кроме того, исполнение договоров госзакупок будет подлежать общественному мониторингу.
Сельским акиматам разрешат закуп сразу из одного источника в пределах 4000 МРП.
Повышается ответственность поставщиков.
EPC-контракты (т.е. комплексные работы "под ключ" по строительству и введению объекта в эксплуатацию) станут гарантией качества.
Отечественный бизнес поддержат через офтейк-контракты.
Усиливается административная ответственность заказчика и исполнителя госзакупок.
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