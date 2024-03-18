Срок за взятку в 10 млн тенге поручил экс-аким Сатпаева

В Сатпаеве завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-акима города Шапагата Аубакирова, подозреваемого в получении взятки в значительном размере, и предпринимателя, который предлагал деньги чиновнику, передаёт BaigeNews.kz.

"Судом установлено, что в феврале 2024 года Аубакиров, будучи акимом города, получил взятку в сумме 10 миллионов тенге от индивидуального предпринимателя М., осуществляющего работы по содержанию дорог Сатпаева, за оказание содействия в увеличении суммы договора госзакупок и его пролонгации", - сообщили в суде.

Вина подсудимых доказана признательными показаниями и совокупностью представленных суду доказательств.

И аким, и предприниматель вину признали в полном объёме и просили суд назначить им наказание не связанное с лишением свободы.

При назначении наказания суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признание подсудимыми вины, чистосердечное раскаяние и наличие у них малолетних детей. Нарушение экс-акимом принятой присяги признано обстоятельством, отягчающим его ответственность и наказание.

Приговором суда Аубакиров признан виновным по части 2 статьи 366 УК РК и ему назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Предпринимателя М. обязали выплатить штраф в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 200 миллионов тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Кроме того, вынесено частное постановление в адрес акимата Сатпаева для проверки обоснованности плана финансирования и целевого использования выделенных бюджетных средств и принятия мер по их экономному использованию.