Бывший директор Костанайского городского Центра социальной адаптации для лиц, не имеющих определённого места жительства, Женис Киылманов обвинялся в растрате и присвоении вверенного чужого имущества. А конкретно – заработных плат, который он начислял несуществующим сотрудникам. На днях экс-директору вынесли обвинительный приговор, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

Жениса Киылманова приговорили к двум годам шести месяцам лишения свободы в колонии средней безопасности (общий режим) с учётом того, что он заключил с государственным обвинением соглашение о полном признании вины.

Согласно материалам уголовного дела, Женис Киылманов фиктивно устраивал в Центр адаптации сотрудников и начислял им через бухгалтерию зарплаты. Такими сотрудниками, в частности, стали водитель, санитарки, сёстры-хозяйки и даже юридический консультант. Он якобы консультировал Киылманова по вопросам проведения государственных закупок, в которых Центр адаптации участвовал для закупки дезинфицирующих средств, туалетного инвентаря, постельного белья и другого.

Но эти деньги он забирал себе, включая премии, который сам же и выписывал. Разработанная им преступная схема проработала довольно долго – с 2017-го по 2023 год. За эти шесть лет общая сумма ущерба составила более 11 млн тенге.

Во время допроса свидетелей выяснилось, что Киылманов не только присваивал себе бюджетные деньги, но и оплачивал за счёт средств государства уборку собственного коттеджа. Одна из свидетельниц, официально работающая дезинфектором в Центре адаптации, поясняла, что сначала директор заставлял её бесплатно убирать свой дом, а потом предложил нанять фиктивного сотрудника. Когда такого человека нашли и схема заработала, дезинфектор стала получать дополнительные средства за счёт несуществующей санитарки.

Когда на Киылманова завели уголовное дело, о чём антикоррупционная служба сообщила задолго до передачи дела в суд, он уже не работал в Центре адаптации. Он нашёл себе работу в престижной костанайской компании ЭПК "Форфайт", занимающейся передачей и транспортировкой электроэнергии.

Стоит отметить, что экс-директор Центра адаптации сразу признал вину и чистосердечно раскаялся. И пытался заключить с прокуратурой процессуальное соглашение о полном признании вины. Такое соглашение даёт право рассчитывать на назначение лишь половины срока наказания, которое предусмотрено по уголовной статье, при условии полного погашения ущерба, который у Киылманова был немаленьким. На момент заключения процессуального соглашения в первый раз подсудимый не успел погасить всю сумму ущерба, поэтом прокуратура отказала ему. И в судебном процессе успели дойти до допроса свидетелей.

Однако в конце прошлой недели Киылманов заявил, что вновь готов заключить процессуальное соглашение и объявил, что сумма ущерба полностью погашена.

"Согласно уголовно-процессуальному кодексу РК подсудимый имеет право заключить процессуальное соглашение на любой стадии судебного процесса. В связи с чем просим заключить такое соглашение", – сказал в суде адвокат подсудимого Дмитрий Кученков.

Представитель отдела занятости и социальных программ акимата Костаная, которая выступала в суде в качестве потерпевшей стороны, заявила, что у неё больше нет материальных претензий к подсудимому, так как он полностью погасил сумму ущерба.

Гособвинитель также подтвердила, что ущерб полностью погашен и можно вновь рассмотреть намерение о заключении процессуального соглашения. В итоге оно было достигнуто. Женис Киылманов ещё раз сказал, что раскаивается и готов понести наказание за содеянное.

"Признать Киылманова виновным и назначить ему два года шесть месяцев лишения свободы в колонии средней безопасности. И лишить права занимать государственные должности, судьи, председателя Национального банка РК на пожизненный срок", – озвучил приговор судья Талгат Кетпенбаев.

Он пояснил, что наказание оказалось вдвое меньше от максимального срока, который предусмотрен статьей, по которой обвинялся Киылманов, в связи с признанием вины и полным погашением ущерба.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения. Адвокат подсудимого заявил, что апелляции не будет, так как он сам активно добивался заключения процессуального соглашения, чтобы получить наименьший срок наказания. Если же он решит обжаловать приговор, то ему могут назначить более строгое наказание.

Отметим, что Киылманов проработал директором Центра для бездомных Костаная более 20 лет.