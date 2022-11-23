Срок прохождения молодёжной практики продлили до года в Казахстане

Фото: МИОР

В Казахстане продлили период прохождения молодёжной практики с шести до 12 месяцев. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали на форуме Zhas Project в Актау, передаёт BaigeNews.kz.

"В 2022 году продлён период прохождения молодёжной практики до года и по проекту "Первое рабочее место" с 12 до 18 месяцев. Это хорошая возможность для молодых людей получить первый опыт работы и доход", - пояснили в МИОР.

По словам министра, для привлечения молодёжи к работе и поддержки предпринимательских инициатив реализуются конкретные проекты.

Мероприятия по занятости проводятся в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. Также в рамках программы действий правительства на 2022 год реализуется пилотный проект Zhas Project для поддержки молодых предпринимателей в регионах с высоким уровнем молодёжи категории NEET.

В пилотной форме реализованы 250 проектов в шести регионах (Алматинской, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской, Жетысуской и Улытауской областях). Для поддержки предпринимательских инициатив социально-уязвимых слоёв населения и сельской молодёжи выделено 252 гранта по миллиону тенге.

Проект планируют реализовывать ежегодно и в других регионах.