Срок получения дородовых выплат значительно ускорят в Казахстане

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Срок получения дородовых выплат в этом году сократят до одного часа. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.

"На каждом этапе жизненного цикла гражданин взаимодействует с государством - начиная с момента рождения, детства, поступления в вуз, создания семьи и так далее. Поэтому наша стратегическая задача – разобрать каждую жизненную ситуацию в каждом жизненном этапе, понять, через что должен проходить простой человек, все эти трудности перевести в нормальный, понятный и удобный процесс для гражданина. Для этого будут собираться фокус-группы, привлекаться конкретные госорганы, цифровые вице-министры", - сказал Мусин.

По словам министра, после пересмотра бизнес-процессов планируется их максимальный перевод в проактивные услуги.

"Расскажу на примере рождения ребёнка. Основные проблемы в этом процессе – отсутствие понимания, куда идти за консультацией, как встать на учёт и получить дородовые выплаты. Это те вопросы, которые ставили перед нами присутствующие на фокус-группе 50 человек, это были беременные и родившие мамы. Множество непонятных процессов, тогда как основная нужда матери – удовлетворение базовых потребностей.Например, чтобы дородовые выплаты получить, 15 дней надо. Мы в этом году сократим срок до одного часа", - заявил он.

Министр также сообщил, что была скрытая проблема – вызов патронажной медсестры. Медработник должна была приходить по правилам в течение трёх дней после выписки из роддома, но сроки зачастую затягиваются.