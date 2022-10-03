Срок оплаты налога на имущество физлиц перенесли в Казахстане

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В Казахстане перенесли срок уплаты налога на имущество физлиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

"В связи с тем, что срок уплаты налога на имущество физических лиц "первое октября" приходится на выходной день, срок уплаты переносится на третье октября 2022 года", — говорится в сообщении.

В Комитете пояснили, что в соответствии с положением пункта 2 статьи 38 Налогового кодекса, если последний день срока исполнения налогового обязательства приходится на нерабочий день, то срок оплаты истекает в конце следующего рабочего дня.

Поэтому те, кто не успел оплатить налог до первого октября, могут погасить сумму налога сегодня, третьего октября. Начисление пени начинается только с четёртого октября.

Начисленную сумму налогов можно проверить в сервисе "Предстоящие платежи" на сайте kgd.gov.kz, мобильном приложении E-salyq Azamat, а также в мобильных приложениях банков Homebank и Kaspi.kz (государственные услуги → налоги → налог на транспорт и имущество - ввести ИИН).

Проверить сведения о наличии либо отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в AppStore и PlayMarket e-Salyq Azamat (Электронные сервисы →Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН).