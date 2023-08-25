Срочные вклады казахстанцев приближаются к 15 триллионам тенге

По состоянию на 1 июля 2023 года срочные вклады населения страны в банки второго уровня достигли почти 14,9 триллиона тенге. За месяц вклады выросли на 2,5 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.

Лидером по месячному росту срочных вкладов физлиц среди банков — участников системы гарантирования депозитов стал Bereke Bank: сразу плюс 10,4 процента, до 257,5 миллиарда тенге. За год вклады банка выросли и вовсе на 87,4 процента.

Банк предлагает два вида сберегательных депозитов по привлекательным условиям: "Лови выгоду" и "Сохраняй". ГЭСВ по первому депозиту без права пополнения — от 17,2 процента, по второму с правом пополнения — от 17 процентов.

В топ-3 по месячному росту также вошли КЗИ Банк (плюс восемь процентов за месяц) и Банк ВТБ (плюс 7,45 процента), оба — иностранные "дочки".