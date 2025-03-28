В Год рабочих профессий Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана запускает инновационную инициативу, открывающую новые горизонты для военнослужащих срочной службы, передаёт BaigeNews.kz. Теперь служба в воинских частях МЧС - это не просто армейская подготовка, но и шанс сделать первые шаги в карьере востребованной профессии.

По поручению министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Чингиса Аринова, МЧС заключило меморандумы с ведущими образовательными учреждениями страны, предоставив солдатам уникальную возможность освоить рабочие профессии уже в период службы. Этот шаг значительно расширяет перспективы трудоустройства после демобилизации и способствует профессиональному росту.

Чингис Аринов отметил важность проекта, подчеркнув: "Глава государства акцентирует внимание на развитии человеческого капитала, поддержке молодежи и подготовке квалифицированных кадров. Наши солдаты - это будущее страны. Они приходят на помощь в самых сложных ситуациях, и мы создаем для них условия для профессионального роста. Рабочие специальности - это основа экономики, и сегодня срочники МЧС получают прочную базу для дальнейшего успеха в выбранной сфере".

Ранее мы сообщали, что военнослужащие МЧС помогают предотвратить паводок в регионах.