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Срочникам введут индивидуальный накопительный рейтинг для поступления в вуз
В Казахстане разработали правила отбора срочников для поступления в вузы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министертсво обороны РК.
В Министерстве обороны состоялось межведомственное совещание, в ходе которого участники рассмотрели проект регламента по отбору военнослужащих срочной воинской службы для получения бесплатного высшего образования.
Напомним, инициативу Министерства обороны предоставлять лучшим военнослужащим срочной службы после увольнения в запас бесплатное обучение в высших учебных заведениях, поддержало большинство вузов страны.
Представителями министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной охраны, Пограничной службы Комитета национальной безопасности и Национальной гвардии был обсуждён порядок отбора военнослужащих срочной службы для получения льготы на обучение.
Все участники совещания поддержали регламент, согласно которому, при отборе на обучение будет учитываться уровень освоения в ходе службы предметов государственно-правовой, боевой и огневой подготовки. Критериями оценки также послужат личная дисциплинированность, полнота и качество выполнения военнослужащим специальных обязанностей в повседневной деятельности подразделения и его психологический статус.
"Предполагается оценивание по всем показателям по пятибалльной шкале с выведением среднего балла. Эти данные, а также результаты промежуточных и итоговой проверок военнослужащих будут размещаться и ежемесячно обновляться на цифровой платформе Министерства обороны. Проверку и подведение итогов будет проводить независимая комиссия из числа представителей оборонного ведомства. Таким образом, у каждого военнослужащего будет свой индивидуальный накопительный рейтинг", - говорится в сообщении.
Распределение в вузы будет проводить межведомственная комиссия с участием представителей общественности и ветеранских организаций. Результаты отбора будут публиковаться на официальных сайтах государственных органов.
В настоящее время Министерство обороны проводит работу с организациями высшего послевузовского образования по определению перечня специальностей и количества ежегодно выделяемых мест.
Свои преференции для отслуживших в армии предоставят высшие специальные и военные учебные заведения министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Пограничной службы Комитета национальной безопасности и Национальной гвардии. К примеру, для этой категории граждан Министерство обороны намерено предоставить не менее 25 процентов мест от количественного состава поступающих, то есть около 200 человек ежегодно.
Инициативу оборонного ведомства единогласно поддержали военные учебные заведения всех силовых структур.
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