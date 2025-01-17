Срочник получил смертельное ранение в области Жетысу
Возбуждено уголовное дело.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Солдат-срочник погиб от огнестрельного ранения в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск РК.
"14 января этого года в Сарыозекском гарнизоне в ходе полевых учебных занятий по боевой подготовке военнослужащий срочной службы рядовой К. в результате нарушения правил обращения с оружием получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства выясняются. Проводятся следственные мероприятия.
Отметим, на месте происшествия работает специальная комиссия во главе с Главнокомандующим Сухопутными войсками РК.
"По службе данный военнослужащий характеризовался положительно, жалоб и заявлений командованию части не высказывал. Служебные обязанности выполнял в полном объеме. Мы понимаем горе родителей и разделяем невосполнимую утрату. Для каждого командира гибель военнослужащего также является трагедией. Командование Сухопутных войск выражает глубокое соболезнование родным и близким военнослужащего, им будет оказана вся необходимая помощь", - добавили в пресс-службе.