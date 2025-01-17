Солдат-срочник погиб от огнестрельного ранения в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск РК.

"14 января этого года в Сарыозекском гарнизоне в ходе полевых учебных занятий по боевой подготовке военнослужащий срочной службы рядовой К. в результате нарушения правил обращения с оружием получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства выясняются. Проводятся следственные мероприятия.

Отметим, на месте происшествия работает специальная комиссия во главе с Главнокомандующим Сухопутными войсками РК.