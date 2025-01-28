Заместитель председатель Национального банка Казахстана Акылжан Баймагамбетов прокомментировал заявление президента о выделении средств из Единого накопительного пенсионного фонда на стратегические проекты. В 2024-2025 годах из фонда будет изъято до двух триллионов тенге для кредитования экономики, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Средства планируют направить на покупку долговых инструментов, в частности облигаций таких компаний, как "Байтерек" и "Самрук-Казына", а также для инвестирования в проекты, способствующие экономическому росту и диверсификации экономики, импортозамещению и увеличению казахстанского содержания.

"Деньги будут выделяться на рыночных условиях. Речь не идёт о льготах за счёт будущих пенсионеров, средства будут направлены на проектное кредитование и долгосрочные инвестиции в различные секторы экономики", — отметил Баймагамбетов.

Среди уже проинвестированных - проекты в транспортной сфере на 173 миллиарда тенге, в аграрно-промышленном комплексе - 213 миллиардов тенге. Правительство также активно прорабатывает проекты в энергетической сфере, и ЕНПФ может стать одним из покупателей облигаций для их реализации.

Однако Баймагамбетов подчеркнул, что рисков для вкладчиков ЕНПФ нет.

"Я считаю, что институты, такие как "Байтерек", "Самрук", за которыми стоит государство, отвечают за тщательный отбор этих проектов. В этом плане, не думаю, что для вкладчиков существуют какие-то риски", - добавил он.

Кроме того, обсуждается вопрос о возможности использования средств ЕНПФ для строительства электрических станций. Однако, по словам Баймагамбетова, средства фонда не будут направляться на строительство АЭС.

"Проекты ещё в ЕНПФ не поступили, они прорабатываются в правительстве. Мы знаем, что идёт обработка, в том числе строительство электрических станций, но АЭС в этом перечне пока нет", - уточнил он.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев также опроверг информацию о том, что средства из ЕНПФ могут быть использованы для строительства АЭС.