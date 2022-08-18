"Средств на оплату услуг в местном бюджете нет" - аким Алматы о программе Artsport

Фото: BaigeNews.kz / Артем Чурсинов

Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал прекращение госфинансирования с 1 сентября 2022 года программы Artsport, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

От жителя мегаполиса на встрече акима с населением Наурызбайского района прозвучал такой вопрос: "Мои дети ходят на спортивные секции по программе Artsport на бесплатной основе. Наш услугодатель объявил, что с 1 сентября финансирование прекращается. Что будет дальше с программой?".

Ерболат Досаев ответил, что поставщикам в рамках программы заблаговременно сообщили, что с 1 сентября финансирование прекратится.

"Средств на оплату услуг в местном бюджете нет. Мы были честными перед поставщиками и родителями. Сначала надо решить вопрос с финансированием, в бюджете средства не предусмотрены. Согласен, что программа важная и нужна нашему городу. Поэтому я дал распоряжение рассмотреть возможность разработки городских программ по спортивным секциям для детей из категории социально уязвимых слоев населения", - сказал аким.

Напомним, в ходе предыдущих встреч с населением аким Алматы неоднократно комментировал ситуацию вокруг программы Artsport, в том числе в ходе отчетной встречи по итогам полугодия в Нур-Султане. 7 июля Ерболат Досаев отметил, до 1 сентября город будет поддерживать программу и выполнит все взятые на себя обязательства.

Сообщалось, что будет доработан приказ по программе финансирования детских спортивных секций ArtSport после возмущений родителей по поводу приостановления финансирования программы. Сама программа заработал в 2021 году после того, как в конце 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который позволил детям с четырёх до 17 лет посещать секции за счёт бюджета местных органов.

Комментируя реализацию программы ArtSport месяц назад, президент отметил, что это было стратегически правильное решение, однако "начались перерасходы средств, мошенничество, откровенное хищение".