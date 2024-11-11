Среднюю зарплату в Казахстане назвали в Бюро нацстатистики

Среднее значение номинальной зарплаты в Казахстане в ІII квартале составило 390 328 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2023 года составил 11,3%, в реальном выражении увеличение – на 2,7%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) в III квартале составило 269 378 тенге.

По сравнению с тем же кварталом 2023 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях информации и связи – на 28,1%, финансовой и страховой деятельности – на 24,3%, снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 20,6%.

В образовании среднемесячная заработная плата выросла на 9,9%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – на 8%.