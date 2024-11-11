Среднюю зарплату в Казахстане назвали в Бюро нацстатистики
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Среднее значение номинальной зарплаты в Казахстане в ІII квартале составило 390 328 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2023 года составил 11,3%, в реальном выражении увеличение – на 2,7%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.
Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) в III квартале составило 269 378 тенге.
По сравнению с тем же кварталом 2023 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях информации и связи – на 28,1%, финансовой и страховой деятельности – на 24,3%, снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 20,6%.
В образовании среднемесячная заработная плата выросла на 9,9%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – на 8%.
В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы в III квартале сложился в Шымкентн – на 16,1%, Алматы – на 15,2%, Актюбинской области – на 14,2% и области Абай – на 14,2%.
Соотношение между максимальными и минимальными значениями среднемесячной номинальной заработной платы среди регионов в III квартале составило 2,3 раза.
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