Среднюю зарплату в Казахстане назвали в Бюро нацстатистики

В Бюро нацстатистики представили данные о средней зарплате в Казахстане во втором квартале, передаёт BaigeNews.kz.

Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) составило 278 296 тенге. Среднее значение номинальной заработной платы по РК во ІI квартале - 403 251 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2023 года составил 10,3%, в реальном выражении (с учетом инфляции) увеличение – на 1,7%.

Наибольший рост среднемесячной зарплаты зафиксирован в отраслях финансовой и страховой деятельности – на 23,3%, искусства, развлечения и отдыха – на 21,5%, операциях с недвижимым имуществом – на 21,1%.

В образовании среднемесячная заработная плата выросла на 7,2%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – на 5,6%. При этом, в реальном выражении размер заработной платы в пяти отраслях оказался ниже соответствующего квартала прошлого года: в деятельности в области адм и вспомогательного обслуживания – на 8,7%, госуправлении и обороне – на 3%, здравоохранении – на 2,7%, образовании – на 1,2%, предоставлении услуг по проживанию и питанию – на 0,4%.

В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы во II квартале сложился в Алматы – на 14,3%, Актюбинской области – на 14%, Павлодарской области – на 12,9%.