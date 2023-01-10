Средняя зарплата врачей в Казахстане превысила 530 тысяч тенге

В Минздраве озвучили среднюю зарплату врачей в Казахстане и то, какие меры принимают, чтобы снизить дефицит кадров, передаёт BaigeNews.kz.

Потребность в кадрах в сфере здравоохранения составляет 7 740 штатных единиц. Из них врачей - 3 949, средних медицинских работников - 3 791.

"Для обеспечения потребности, в том числе по остродефицитным специальностям, в 2022 году за счёт республиканского бюджета выделены 4 700 образовательных грантов, из них 1 500 грантов резидентуры. Для качественной подготовки молодых специалистов разработан 21 профессиональный стандарт, внесён на рассмотрение мажилиса законопроект по страхованию профессиональной ответственности медработников", - сообщили в Минздраве.

Чтобы привлечь специалистов, повышают зарплаты.

"В 2022 году средняя заработная плата врачей увеличена на 30 процентов (416 тысяч тенге), средних медицинских работников - на 20 процентов (208 тысяч тенге). В 2023 году произойдёт повышение средней заработной платы врачам на 30 процентов (составит 531 тысячу тенге), средним медицинским работникам на 20 процентов - до 250 тысяч тенге", - уточнили в ведомстве.

Особое внимание уделяется повышению квалификации медиков. В прошлом году за счёт средств республиканского бюджета обучено 4 200 врачей, из них за рубежом 138, средних медицинских работников - 2650. В этом году показатели снижены не будут.

За счёт средств местных исполнительных органов образование получили более 15 тысяч врачей, из них 209 за рубежом. Предстоит пройти обучение около 2,5 тыс. врачей, из них порядка 43 человек за рубежом, а также более девяти тысяч медицинских сестёр.

Также в рамках реализации поручений главы государства в этом году планируют увеличить количество грантов резидентуры за счёт республиканского бюджета на 70 процентов и довести их до 2,5 тысячи.



После принятия законопроекта по страхованию профессиональной ответственности более 270 тысяч медицинских работников будут обеспечены юридической защитой.