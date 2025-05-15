За последние пять лет средние доходы казахстанцев официально удвоились - но почувствовали ли это сами граждане? Ответ неоднозначен: номинальные зарплаты действительно выросли, однако их покупательная способность - то есть то, что на них реально можно позволить - увеличилась незначительно из-за высокой инфляции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики, среднедушевые денежные доходы казахстанцев в 2024 году превысили 1,3 миллиона тенге в год. Это почти в два раза больше, чем в 2019 году (692 тысячи тенге). В пересчёте на месяц это 110,7 тысячи тенге - против 57,7 тысячи пять лет назад. Однако эти цифры - усреднённые. Реальную картину точнее отражает медианный доход, который в 2024 году составил 93,3 тысячи тенге в месяц. При этом в половине регионов он был ниже - и ощутимо.

Самая низкая медианная зарплата зафиксирована в Туркестанской области - 69,6 тысячи тенге. На противоположной стороне - крупнейшие города: Алматы, Астана и Шымкент, где доходы "среднего" жителя превышают 126 тысяч тенге в месяц.

Номинальная заработная плата за пять лет выросла более чем вдвое: с 186,8 до 402,6 тысячи тенге. Однако этот рост оказался частично нивелирован инфляцией. Индекс реальной заработной платы показывает, насколько изменилось реальное качество жизни. В 2019 году рост покупательной способности составил 9,1%. В 2023-м - всего 2,7%. Причина - инфляция, которая в тот год достигла 14,5%.

Интересно, что структура доходов казахстанцев весьма разнообразна. Зарплата формирует 66% всех поступлений. На пенсии приходится 16,6%, на доходы от самозанятости - 9,2%. Всего 3,9% составляют пособия, жилищная помощь и адресная социальная поддержка.

Что касается отраслей, то в 2024 году наибольшие зарплаты были зафиксированы в финансовом секторе (857,2 тыс. тг), горнодобывающей промышленности (853,1 тыс. тг) и сфере информации и связи (715,9 тыс. тг). Эти направления не только лидируют по уровню оплаты труда, но и показывают рост покупательной способности: +14,2% в финансах, +19,4% в IT.

С другой стороны, в аутсайдерах остались сельское хозяйство, искусство, водоснабжение и ЖКХ - со средними зарплатами около 270 тыс. тг. Примечательно, что ещё пять лет назад самыми низкооплачиваемыми были работники образования. Сегодня они поднялись в рейтинге, однако даже при повышении зарплат в реальном выражении покупательная способность в этой сфере снизилась на 1,2%.

Дополнительно статистики используют показатель модальной заработной платы - то есть самой частой среди населения. В 2024 году она составила 97,6 тыс. тг — всего на 12,6 тысячи больше минималки и почти в четыре раза меньше средней номинальной зарплаты. Это говорит о существенном разрыве между официальными показателями и реальным уровнем доходов большинства граждан.

Итог: казахстанцы зарабатывают больше, но покупают не сильно больше. Статистика даёт оптимистичную картинку в цифрах, но если смотреть глубже - рост благосостояния распределяется неравномерно. Пока одни отрасли чувствуют себя уверенно, другие лишь стараются не отставать от инфляции.