Средняя зарплата в Казахстане превысила 340 тысяч тенге

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В Бюро нацстатистики представили данные о зарплате в Казахстане в І квартале 2023 года, передаёт BaigeNews.kz

Среднее значение номинальной заработной платы составило 340 636 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2022 года составил 19,3 процента. Но в реальном выражении произошло снижение на 0,6 процента.

Медианная зарплата (центральный уровень зарплатного ряда) в І квартале составила 225 736 тенге.

Наибольший рост среднемесячной зарплаты зафиксирован в отраслях строительства – 34,5 процента, информации и связи – 30,3 процента, предоставлении услуг по проживанию и питанию – 29,2 процента.

Наибольшее снижение произошло в сфере предоставления прочих видов услуг – на 8,6 процента.

Индексы номинальной и реальной заработной платы в І квартале 2023 года





В разрезе отраслей самый высокий размер заработка в горнодобывающей отрасли – 766 555 тенге. Далее следуют сектор финансов и страхования – 602 114 тенге, в тройке лидеров также отрасль информации и связи – 541 218 тенге.

Самый низкий уровень среднего уровня дохода в отраслях водоснабжения, сбора и обработки отходов – 201 884 тенге и сельского, лесного и рыбного хозяйства – 179 388 тенге.

В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной зарплаты зафиксирован в Атырауской области – 29,4 процента, наименьший - в Западно-Казахстанской области (11,9 процента).

В номинальном выражении зарплаты также лидирует Атырауская область – 618 420 тенге. Самый наименьший уровень зафиксирован в СКО - 241 102 тенге.