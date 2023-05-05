- Средняя зарплата в Казахстане превысила 340 тысяч тенге 20:18 122
- Золотые слитки на 41 млн тенге пытались контрабандой вывезти из Шымкента 19:52 221
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 19:20 291
- Специальная рабочая группа КМГ провела встречу c предпринимателями Жанаозена 19:07 290
- Начинающие предприниматели Мангистау смогут получить льготное кредитование под 1% годовых 18:56 293
- Казахстанские военнослужащие готовятся к миссии в Африке 18:38 483
- В Алматы ещё один ЖК внесли в список нерекомендуемых для покупки жилья 18:28 348
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 18:12 408
- Лжечиновник обманул артистов в Алматы 18:09 306
- Ряд запрещённых на тестировании предметов определили в стране 17:51 326
- Разбитый фонтан и облезлые лошади: сквер в Петропавловске пугает своим видом 17:49 414
- Как будут проводить срезы знаний в вузах, сообщили в Миннауки 17:43 332
- Безвизовый режим с Китаем открывает целый ряд возможностей для казахстанцев – эксперт 17:28 378
- Вход в нацпарки Казахстана автоматизируют 17:20 338
- Токаев рассказал, как побороть дедовщину в армии 17:08 378
- Димаш ответил на вопросы фанатов прямом эфире в Инстаграм 16:54 378
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 16:54 401
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 16:47 349
- Покалеченного коршуна приютила жительница Усть-Каменогорска 16:39 357
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 16:33 358
- Всеармейское совещание под председательством Токаева проходит в Астане 15:58 521
- В ВКО клещи покусали уже более 400 человек 15:56 378
- Въезд на Бали могут ограничить из-за российских туристов 15:47 449
- Парень похищал автономера и требовал за них выкуп в Алматы 15:30 351
- Историческую правду о вкладе Казахстана в победу в ВОВ, напомнили в АНК 15:01 486
- 3,7 млрд тенге выделили из резерва правительства на теплоснабжение Актау и близлежащих сёл 15:01 372
- Собаку с щенками заживо замуровали в Алматы 14:47 455
- Казахстан и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до $10 млрд 14:19 518
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 14:03 795
- Через мобильное приложение фермеры смогут продавать скот и мясо в Казахстане 13:50 555
- На 11 лет осудили наркокурьера-закладчика в Актобе 13:48 373
- Безвизовый режим с Китаем повысит имидж казахстанского паспорта - политолог 13:44 538
- "Казахстан – миролюбивое государство, но мы не можем проявлять беспечность" - Токаев 13:22 944
- В Акмолинской области осудили юриста казино, давшего взятку прокурору 13:17 445
- В Казахстане расширят возможности доступа к информации 13:14 391
- Казахстан резко увеличил инвестиции в науку 13:06 429
- Токаев подписал Указ о присвоении высших военных и специальных званий 12:58 456
- Какую погоду обещают казахстанцам синоптики в выходные 12:58 415
- Мошенники от имени Нацбанка предлагают казахстанцам выгодные инвестиции 12:24 577
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 12:06 448
- Совместный спутник планируют запустить в космос тюркские страны 11:50 545
- К 2030 году треть руководящих должностей в группе "Самрук-Қазына" займут женщины 11:34 483
- Руководство управления земельных отношений Шымкента подозревают в коррупции 11:21 649
- Не менее восьми человек стали жертвами стрельбы в Сербии 11:11 585
- Скандал с известным застройщиком разразился в Астане 11:05 12345
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 11:01 496
- По 36 миллионов тенге в день отдают мошенникам казахстанцы с начала года 10:51 461
- О необходимости трупного донорства в Казахстане вновь заговорили в Минздраве 10:23 857
- Более 4,5 млрд выплатят казахстанским ветеранам к 9 мая 10:17 427
- День защитника Отечества и День Победы: как отметят праздники в Астане 09:32 599
- KASE открыта для таджикских инвесторов и эмитентов - Алина Алдамберген 09:30 781
- В Казахстане разрешили легализовать автомобили-конструкторы 08:56 520
- Субсидии на 133,8 млрд тенге выплатили фермерам по программе "Кен-дала" 08:49 520
- Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира во Франции 08:25 497
- Пенсионерку подозревают в организации убийства собственных детей из-за наследства 07:50 1868
- В Актау утвердили ставку туристического взноса для иностранцев 07:24 663
- Казахстанец победил олимпийского чемпиона на ЧМ по боксу в Ташкенте 06:43 1553
- Снегопад в горах Кыргызстана оставил баранов и коров без еды 05:33 622
- Школьница ранила ножом учителя и сверстника в Белграде 04:34 686
- Пользователям Google разрешили отказаться от паролей 03:18 697
- Пьяный пассажир сорвал стоп-кран в поезде Атырау – Актобе 02:15 606
- В Шымкенте ученики начальных классов будут учиться онлайн из-за ветра 01:41 650
- Информацию о продаже выпускникам материалов к экзаменам опровергли в НИШ 00:25 636
- Внутренний анализ коррупционных рисков проведут в "СК-Фармация" 04.05.2023 648
- Иностранный рабочий погиб при обрушении потолка на стройке в Кызылорде 04.05.2023 645
- Трупный запах в Алматинской области: работу скандального завода приостановили 04.05.2023 747
- Члены экипажа самолёта отравились бортовой едой в Казахстане 04.05.2023 705
- Дефицит бюджета Казахстана растёт - эксперт 04.05.2023 611
- Подросток устроил ДТП в Кызылординской области, один человек погиб 04.05.2023 682
- Ущерб более 436 млн тенге: главе ЖК вынесли приговор в Астане 04.05.2023 794
- Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана и Китая закроют на два дня 04.05.2023 659
- Крышу нового музея и ещё нескольких зданий снесло ветром в Туркестанской области 04.05.2023 681
- Золотая лихорадка в ВКО: противостояние сельчан и компании продолжается 04.05.2023 778
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 863
- Бояться, что к нам хлынут китайцы - абсурдно. Эксперты о безвизовом режиме с Китаем 04.05.2023 738
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 1044
- Казахстан заработал 16 млн долларов на туристах из Китая в 2022 году 04.05.2023 649
- Узнать за 5 минут: Ждать ли рост цен и какова причина инфляции в Казахстане? 04.05.2023 622
- Отслужившие в армии казахстанцы смогут поступать в вузы без прохождения ЕНТ 04.05.2023 883
- Казахстанца осудили на 13 лет за поджог военкомата в Омске 04.05.2023 862
Средняя зарплата в Казахстане превысила 340 тысяч тенге
Среднее значение номинальной заработной платы составило 340 636 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2022 года составил 19,3 процента. Но в реальном выражении произошло снижение на 0,6 процента.
Медианная зарплата (центральный уровень зарплатного ряда) в І квартале составила 225 736 тенге.
Наибольший рост среднемесячной зарплаты зафиксирован в отраслях строительства – 34,5 процента, информации и связи – 30,3 процента, предоставлении услуг по проживанию и питанию – 29,2 процента.
Наибольшее снижение произошло в сфере предоставления прочих видов услуг – на 8,6 процента.
Индексы номинальной и реальной заработной платы в І квартале 2023 года
В разрезе отраслей самый высокий размер заработка в горнодобывающей отрасли – 766 555 тенге. Далее следуют сектор финансов и страхования – 602 114 тенге, в тройке лидеров также отрасль информации и связи – 541 218 тенге.
Самый низкий уровень среднего уровня дохода в отраслях водоснабжения, сбора и обработки отходов – 201 884 тенге и сельского, лесного и рыбного хозяйства – 179 388 тенге.
В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной зарплаты зафиксирован в Атырауской области – 29,4 процента, наименьший - в Западно-Казахстанской области (11,9 процента).
В номинальном выражении зарплаты также лидирует Атырауская область – 618 420 тенге. Самый наименьший уровень зафиксирован в СКО - 241 102 тенге.
-
Trend news
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 18:12 401
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 14:03 788
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 11:01 493
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 1037
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 1520
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 939
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 1385
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 1266
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 1154
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 1625
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 17035
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 2498
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 1414
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 1516
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 1679
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 1577
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 1416
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 4329
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 1345
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 1524
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 11048
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 1609
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 1462
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 1616
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 1477
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 2167
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 3521
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 2147
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 1551
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 2087
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 1980
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 3224
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 2527
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 1896
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 6958
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 3295
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 2053
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 1824
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 30408
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 2973
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 2283
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 2567
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 6686
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 2548
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 2145
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 2107
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 2327
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 2294
- Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования 24.04.2023 3803
- 15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области 24.04.2023 2309
- "Это не ваша война": МИД о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце 24.04.2023 2302
- Две женщины выбросились из окна жилого комплекса в Актобе 24.04.2023 3531
- В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия 24.04.2023 2168
- Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельных отношений Алматы 24.04.2023 2339
- В ОАЭ отменили концерт Jah Khalib 24.04.2023 3915
- Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире 23.04.2023 7586
- 13-летний астанчанин перепел Димаша Кудайбергена на Qazaqstan Дауысы 23.04.2023 55858
- В жутком ДТП в Туркестанской области погибли три человека 23.04.2023 2655
- Димаш Кудайберген похвастал перед подписчиками своим вдохновением 23.04.2023 4184
- Не будет интернета: новый фейк напугал павлодарцев 23.04.2023 7033
- Преступная группа вымогала 15 тысяч юаней у бизнесмена в Жетысу 23.04.2023 2547
- По делу о миллиардных хищениях на ТЭЦ Тараза вынесли приговор 22.04.2023 2704
- В Шымкенте десятилетний мальчик выжил после удара током и перенёс 19 операций 22.04.2023 2753
- Душили и требовали деньги: неизвестные в масках ворвались в дом жительницы Жетысу 22.04.2023 2507
- Спортсменов в национальные сборные будут отбирать по новому принципу 21.04.2023 3035
- "Я сама в шоке от своего голоса" - Оразымбетова о своём резонансном выступлении 21.04.2023 4393
- "Встреча родственных душ" - Асель Садвакасова показала своего любимого мужчину 21.04.2023 7759
- В Алматы задержали журналистов за вымогательство 21.04.2023 3656
- Главу перинатального центра и его зама осудили в Шымкенте 20.04.2023 3178
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 19.04.2023 3523
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 19.04.2023 3237
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 19.04.2023 6408
- Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области 18.04.2023 4108
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 3803
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 4226
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 6854
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 39625
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 4284
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 4201
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 4057
-
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 19:20 264
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 16:54 397
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 16:47 345
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 16:33 355
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 12:06 445
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 861
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 696
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 832
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 772
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 925
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 2498
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 1352
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 1576
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 1855
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 2329
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 2212
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 2646
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 2997
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 2636
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 2841
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 2943
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 3083
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 2996
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 3008
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 3235
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 3470
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 3462
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 4753
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 4108
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 4317
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 4263
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 5048
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 4286
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 4003
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 4294
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 7210
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 4586
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 4422
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 4086
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 4496
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 3979
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 4068
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 4423
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 4825
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 4228
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 4233
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 4432
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 4028
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 5054
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 3989
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 4453
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 4964
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 4483
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 4108
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 4575
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 4552
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 4290
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 4544
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 4848
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 5212
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 4985
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 4282
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 4917
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 4583
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 5118
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 4595
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 4405
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 4401
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 4520
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 4920
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 5217
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 4242
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 3881
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 5162
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 4386
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 4457
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 5052
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 6310
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 5343
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 4516