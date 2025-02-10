Медианное значение заработной платы по оценке в IV квартале 2024 года составило 308 717 тенге. Среднее значение номинальной заработной платы составило 434 982 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Рост к соответствующему кварталу 2023 года составил 10,5%, увеличение в реальном выражении – на 1,8%. Рост среднего размера заработной платы в 4 квартале обусловлен увеличением фонда оплаты труда за счет дополнительных выплат по итогам года и праздничных премий.

По сравнению с соответствующим кварталом 2023 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях информации и связи – на 32,8%, сельское, лесное и рыбное хозяйство – на 22,7%, операции с недвижимым имуществом – на 20,3%. В здравоохранении и социальном обслуживании населения среднемесячная заработная плата выросла – на 7,6%, в образовании – на 5%.