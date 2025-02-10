Средняя зарплата казахстанцев выросла до 434 тысяч тенге в конце 2024 года
Такие данные опубликовало Бюро национальной статистики.
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Медианное значение заработной платы по оценке в IV квартале 2024 года составило 308 717 тенге. Среднее значение номинальной заработной платы составило 434 982 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Рост к соответствующему кварталу 2023 года составил 10,5%, увеличение в реальном выражении – на 1,8%. Рост среднего размера заработной платы в 4 квартале обусловлен увеличением фонда оплаты труда за счет дополнительных выплат по итогам года и праздничных премий.
По сравнению с соответствующим кварталом 2023 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях информации и связи – на 32,8%, сельское, лесное и рыбное хозяйство – на 22,7%, операции с недвижимым имуществом – на 20,3%. В здравоохранении и социальном обслуживании населения среднемесячная заработная плата выросла – на 7,6%, в образовании – на 5%.
В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы в IV квартале 2024 года по сравнению с соответствующим кварталом 2023 года сложился в городах Алматы и Шымкент – на 13,6%, Карагандинской – на 13,2%, Северо-Казахстанской – на 12,9% и Актюбинской областях – на 12,6%.
Соотношение между максимальными и минимальными значениями среднемесячной номинальной заработной платы среди регионов в IV квартале 2024 года составило 2,1 раза.
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