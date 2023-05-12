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Средний бизнес должен стать драйвером роста обрабатывающей промышленности — премьер
Широкий круг вопросов развития обрабатывающей промышленности рассмотрен на встрече премьер-министра Алихана Смаилова с представителями среднего бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Рrimeminister.kz.
В обсуждении приняли участие предприниматели из Астаны, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен", а также министры, заместители акимов городов и руководители квазигосударственного сектора, ответственные за продвижение бизнес-инициатив и господдержку.
В марте на открытии первой сессии Парламента VIII созыва глава государства отметил, что стране нужна "новая волна" предпринимателей, способных взять на себя ответственность за экономический прогресс.
"Именно на средний бизнес возлагаются большие ожидания, который должен стать ядром этого прогресса, драйвером роста обрабатывающего сектора с выпуском конкурентоспособной продукции и предоставлением широкого спектра услуг", — подчеркнул Алихан Смаилов.
В рамках встречи участники обсудили вопросы обеспечения доступности финансирования, увеличения объемов выпуска продукции, импортозамещения и освоения новых производственных ниш, реализации государственных программ поддержки, госзакупок, налогообложения, сертификации, развития индустриальных зон и промышленных парков, внедрения инноваций, экспорта, создания рабочих мест, обучения специалистов и ряд других.
С комментариями по ключевым проблемным вопросам выступили заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, индустрии и инфраструктурного развития – Марат Карабаев, науки и высшего образования – Саясат Нурбек, здравоохранения – Ажар Гиният.
Премьер-министр подчеркнул, что госорганам будут даны поручения совместно с бизнес-сообществом проработать решение всех озвученных вопросов.
В своём выступлении он отметил, что, согласно мировой практике, средний бизнес наиболее адаптирован к постоянно изменяющимся рыночным условиям. Это делает его основным игроком экономического развития. В этой связи наиболее развитые государства активно стимулируют небольшие предприятия к расширению и укреплению позиций на мировом рынке.
"Здесь за примерами далеко ходить не надо. Такие компании, как Samsung, Toyota или Hyundai, тоже начинали свой путь как малые и средние предприятия, а сегодня мы их знаем как успешных мировых лидеров. В свою очередь хочу заверить, что правительство продолжит принимать все необходимые меры по созданию благоприятных условий и всесторонней поддержке бизнеса", — сказал Алихан Смаилов.
Глава правительства добавил, что разрабатывается новый Налоговый кодекс, предусматривающий сокращение нагрузки и упрощение процедур налогового администрирования.
Кроме того, в целях дальнейшей защиты прав предпринимателей внедряется регулирование "с чистого листа", в рамках которого будут отменены 10 тысяч необоснованных требований к бизнесу и автоматизированы процедуры во всех сферах госконтроля.
"Это позволит с нового года, после завершения моратория на проверки бизнеса, все графики проверок формировать на основе автоматизированных систем управления рисками, исключая человеческий фактор. Это снизит количество проверок и повысит эффективность госконтроля", — отметил Премьер-Министр.
Он также добавил, что для облегчения доступа к государственным ресурсам и инфраструктуре по поручению Президента разработана новая модель государственно-частного партнерства. На местном уровне также будет продолжена поддержка по выделению земельных участков, подведению инфраструктуры и другим вопросам, входящим в компетенцию акиматов.
"Перед акиматами поставлены конкретные KPI по привлечению инвестиций в основной капитал и созданию новых рабочих мест. При этом сегодня на уровень местного бюджета переданы корпоративные подоходные налоги от МСБ, поэтому акиматы заинтересованы в том, чтобы расширять частный сектор. Хочу еще раз подчеркнуть, что Правительство также всегда открыто к диалогу с бизнесом и готово поддерживать проекты, способствующие его развитию", — заключил Алихан Смаилов.
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