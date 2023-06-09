Средний балл на ЕНТ-2023 назвали в центре тестирования

Фото: пресс-служба МНВО

Промежуточные итоги ЕНТ подвели в Национальном центре тестирования. Экзамен уже сдали более 127 тысяч раз. Но только 78 процентов абитуриентов набрали пороговый балл, передаёт BaigeNews.kz.

74 процента выпускников сдали ЕНТ на казахском языке, 26 процентов – на русском, менее 0,1 процента – на английском.

"Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 78 процентов абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 69. Максимальный результат не изменился, 137 баллов набрал один абитуриент в первую неделю тестирования", - сообщили в центре.

Возможности сдать тестирование из-за попытки пронести смартфоны, шпаргалки и другие запрещённые предметы лишились 146 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалены 106 человек, их результаты аннулированы. Подставных лиц не выявлено.

"Часто задаваемый вопрос: сколько баллов нужно набрать на тестировании, чтобы выиграть грант? Хотелось бы ещё раз отметить, что пороговых баллов на грант не существует, всё зависит от конкурса. Для ориентира поступающие могут посмотреть прошлогодние результаты. Например, в 2022 году по ГОП "Стоматология" на одно место претендовало 25 человек, средний показатель получивших грант составил 134 балла", - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

После завершения ЕНТ до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещённых предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.