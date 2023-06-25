Средневековый замок построил у себя во дворе пенсионер из Петропавловска

Фото: Хабар-24

70-летний житель Петропавловска создал в своём дворе настоящую сказку. Анвар Файзулин увлёкся строительством средневековых замков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Необычные башни, минареты, дворцы и крепости теперь украшают склон, который возвышается над домом пенсионера.

Анвар Файзулин без дела сидеть не привык. Уже много лет пенсионер строит замки в собственном дворе. Он живёт у склона, который когда-то был завален мусором и потихоньку разрушался. Теперь же тут настоящая крепость с множеством миниатюрных башен и дворцов.

Особую красоту этому своеобразному средневековому городу придают хвойные деревья и кустарники. Здесь есть и туя, и можжевельник, и кедр, и лиственница, и канадская ель. Пенсионеру удалось всё это вырастить среди камней.

Облагораживать склон Анвару Файзулину помогает вся семья. Это удивительное место теперь издали привлекает внимание прохожих. А ведь изначально планировали только укрепить обрыв, но полёт фантазии сделал своё дело.

"Просто камни – неинтересно. Решили сделать вроде как под крепость. Башенку попробовали, вторую башенку попробовали, стены попробовали. Вроде получается. Решили оформить замками, какими-то сооружениями, какими-то зданиями. Самому приятно, людям приятно", — делится Анвар Файзулин.

На этом склоне осталось немного свободного места, а значит, ещё можно дать волю творчеству и дополнить крепость новыми необычными замками, чем и планирует заняться автор идеи.