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Средневековая башня начала разрушаться после реставрации в Туркестанской области
В Туркестанской области разрушается уникальная башня Акбикеш, отреставрированная за 30 миллионов тенге из бюджета всего четыре года назад. Местные жители уверяют: работы велись некачественно – из-за этого местная достопримечательность может исчезнуть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
"Здесь холодно, сильный ветер. Рабочие привозили газовый баллон, и, когда делали раствор, глину грели газовой горелкой, кирпичи выкладывали, они сразу примерзали. Видите, всё как попало. Даже связки между башней и внешней отделкой нет. Столько веков простояла башня, а теперь и нескольких дождей не выдержала", - рассказал Шалкар Назарулы.
Караульную башню построили в XIV веке, чтобы вести дозор на Великом шелковом пути. Уникальное сооружение расположено в предгорьях Каратау и по легенде носит имя красавицы Акбикеш.
Каким образом древние зодчие скрепляли сырцовый кирпич, до сих пор остается загадкой.
В 2019-м памятник решили отреставрировать. Местные жители утверждают: на деле сложные работы сначала доверили гастарбайтерам, а когда они сбежали, привлекли рабочих из местных аулов. Поэтому та облицовка, которая должна была спасти башню от разрушения, не продержалась и года.
Подрядчик уверяет, что у него работали только профессионалы. И они использовали специальную глину из сауранских степей. Виной всему, говорит строитель, местный климат. Исправить ситуацию обещает в ближайшее время.
"Демонтаж и восстановление участка будет производиться совместно с авторскими решениями проекта после полного обследования и конструктивными решениями. Усиление и восстановление объекта будет производиться за счёт собственных средств филиала", - сообщил директор кызылординского филиала РГП "Казреставрация" Нурболат Муратбеков.
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