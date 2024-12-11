Повышение среднемесячной заработной платы IT-специалистов отражает высокий спрос на квалифицированные кадры и конкурентоспособные условия труда, передаёт BaigeNews.kz. Занятость в IT-сфере увеличилась на 12% до 187 тыс. человек.

Отметим, в целях реализации поручения Главы Государства запущена программа Tech Orda, которая нацелена на подготовку 20 тыс. IT-специалистов к 2025 году с помощью стимулирования частных IТ-школ. Частными IT-школами подготовлено более 16 тыс. экспертов в области информационных технологий. Работа в этом направлении ведется в рамках обеспечения рынка труда квалифицированными кадрами. К слову, немало успешных истории выпускников программы Tech Orda, которые из абсолютно других отраслей смогли перейти в IT сферу.

Экспорт IT-услуг Казахстана демонстрирует стремительный рост. В 2023 году его объём достиг $529 млн, а за первое полугодие 2024 года этот показатель превысил $305 млн. То есть идет уверенное исполнение поручения Главы государства по доведению экспорта IT-услуг до $1 млрд к 2026 году.

Для этого в Казахстане проводятся различные акселерационные программы, к которым привлекаются ведущие эксперты и инвесторы. Таким образом облегчая коммерческим продуктам выходить на зарубежные рынки.

Кроме того, расширяется и международная сеть. Сейчас уже успешно функционируют три зарубежных IT-хаба в США, Саудовской Аравии и Сингапуре. Все эти инициативы помогают привлекать таланты и открывают казахстанским стартапам новые возможности для международного сотрудничества.

Казахстан, к слову, уже является лидером региона по объему заключенных венчурных сделок. Значимые инвестиции были привлечены такими компаниями как CITIX, Hero’s Journey, Higgsfield AI и др. Некоторые из этих компаний уже достигли оценки в $100 млн. По сути, Казахстан становится ключевым центром инноваций в регионе.

Сегодня IT-услуги из Казахстана экспортируются в 86 стран, что подтверждает высокий спрос и способность отечественных компаний успешно конкурировать на глобальном уровне. Ключевыми направлениями экспорта являются Россия, Ирландия, Мексика, США и Сингапур.