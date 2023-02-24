Среди избирателей более узнаваемы кандидаты по партийным спискам

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Научно-исследовательская ассоциация "Институт демократии" с 3 по 18 февраля провела социологический опрос с целью изучения электоральных настроений казахстанцев. Результаты опроса показали высокий уровень потенциальной избирательной явки – на уровне 65,2 процента, передаёт BaigeNews.kz.

На вопрос: "Если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, Вы бы приняли в них участие?" 40,1 процента ответили "да", 25,1 процента – "скорее да".

"Потенциальная электоральная активность преимущественно объясняется как проявление чувства гражданского долга со стороны избирателей", - отметили в Институте демократии.

На вопрос: "По какой причине Вы приняли или скорее приняли бы участие в голосовании?" 67,4 процента опрошенных намерены голосовать, так как участие в выборах они считают своим гражданским долгом.

Электоральный рейтинг определялся исходя из ответов респондентов на вопрос: "Если бы Вы пошли на выборы в мажилис парламента, то за какую политическую партию Вы бы проголосовали?".

В день выборов потенциальный электоральный рейтинг политических партий, по данным опроса, возглавляет партия Amanat (58,4 процента).

"Порог в пять процентов удаётся преодолеть помимо партии Amanat, по результатам опроса, ДПК "Ак жол" (5,4 процента), Народной партии (5,2 процента) и НДПП "Ауыл" (5,1 процента). Остальным участникам электоральной гонки - новым партиям Respublica (4,2процента) и Байтақ (1,8 процента), а также единственной оппозиционной партии ОСДП (3,9 процента) ещё лишь предстоит нарастить свои рейтинги. Тем более, что 13,8 процента респондентов не определились со своими партийными предпочтениями. К тому же партии могут побороться за тех избирателей, которые пока еще предпочитают графу "Против всех" (2,2 процента)", - сообщили исследователи.

При оценке полученного в ходе опроса электорального рейтинга партий необходимо учитывать, что опрос проводился в доагитационный период (с 3 по 18 февраля). И месяц агитационной кампании может оказать значительное влияние на динамику партийных предпочтений избирателей ко дню голосования.

Согласно ответам на вопрос: "Каким условиям должен соответствовать кандидат в депутаты мажилис парламента?", ключевыми условиями в выборе для респондентов являются их политические взгляды (30,2 процента), предвыборные программы (23,9 процента).

При этом 16,8 процента опрошенных будут руководствоваться наличием у кандидата хорошей репутации. Для 12,9 процента важным аргументом при выборе кандидата является его владение казахским языком.

В ходе опроса респондентам также было предложено назвать фамилии известных им кандидатов в депутаты мажилиса (открытый вопрос, ответы записывались со слов респондентов). Главной особенностью информированности избирателей перед стартом агитационной кампании является то, что кандидаты по партийным спискам более узнаваемы гражданами (28,6 процента), нежели кандидаты от одномандатных округов (13,9 процента).



Опрос проведен Научно-исследовательской ассоциацией "Институт демократии" с 3 по 18 февраля 2023 года. Выборка – 8 000 респондентов старше 18 лет. В исследовании применён метод "face-to-face". География опроса – 17 областей и города республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент.

Погрешность составляет ± 1,1 процента.

Письмо Центральной избирательной комиссии об уведомлении ЦИК и соответствии предоставленных документов НИА "Институт демократии" (ОСК – 08 -13/219И) от 13.02.23 года.