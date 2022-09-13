Лента новостей
- Срджан Благоевич покинул пост главного тренера ФК "Астана" 04:26 35
- 500 вакансий в сфере IT предложат на ярмарке вакансий в Нур-Султане 03:15 120
- "Просили еду и спали в лесу". В Уральске нашли пропавших воспитанников детдома 02:10 219
- Группу полицейских в Костанайской области подозревают в получении взятки 01:30 218
- Пострадавшим от пожара костанайцам начали выплачивать по миллиону тенге 00:20 257
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 339
- Сельчане в Жамбылской области платят за свет в долларах 12.09.2022 575
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 659
- Лекарства начали производить в КазНУ имени аль-Фараби 12.09.2022 407
- Предложение депутатов мажилиса направлено в Конституционный совет 12.09.2022 502
- Эксперты TALQYLAU: однократный семилетний срок – новый элемент демократизации 12.09.2022 310
- Мокрый снег прогнозируют синоптики в Казахстане 13 сентября 12.09.2022 766
- Air Astana оштрафовали более чем на 21 миллион тенге за задержку рейсов 12.09.2022 373
- Поезд сбил более 120 овец в Алматинской области 12.09.2022 521
- "Я келинка Кристина" - инстаблогер из Кокшетау о жизни в казахской семье 12.09.2022 2646
- Депутаты маслихатов обратились к казахстанцам 12.09.2022 402
- 15-летняя иностранка пропала в Алматы 12.09.2022 618
- Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане: Какие гости приедут и что ожидается? 12.09.2022 732
- Антикор провёдет приём всех желающих граждан Казахстана 12.09.2022 344
- Казахстан занимает особое место во внешней политике Китая - политологи 12.09.2022 606
- "Инвестпроект" оказался мошенничеством - актюбинка лишилась почти семи миллионов тенге 12.09.2022 650
- Программа Artsport продолжит работу - Минкульт РК 12.09.2022 2483
- Токаев дал поручения главе Агентства по защите и развитию конкуренции 12.09.2022 320
- Лжетурагент обманул 13 алматинцев, обещая им дешевые путевки 12.09.2022 394
- Бесплатная стерилизация кошек и собак в Нур-Султане. Куда обращаться 12.09.2022 313
- В Нур-Султане и Алматы чаще покупают однушки — статистика 12.09.2022 358
- Системы видеонаблюдения в Алматы начнут распознавать лица 12.09.2022 436
- Лучших педагогов Казахстана выберут на конкурсе 12.09.2022 663
- Около 1500 пациентов с онкологией кроветворной и лимфатической ткани регистрируют ежегодно в РК 12.09.2022 469
- Почти 100 миллионов тенге сельхозсубсидий похитил костанаец 12.09.2022 715
- Гражданку России задержали за обман казахстанцев в соцсетях 12.09.2022 965
- Пять человек погибли после столкновения лодки с китом в Новой Зеландии 12.09.2022 448
- Как фотограф из Украины изучает казахский язык 12.09.2022 1041
- Как будут оптимизировать транспортную доступность Алматы, рассказали депутатам 12.09.2022 404
- Скандальный алматинский рынок "Алтын Орда" превратят в оптово-распределительный центр 12.09.2022 866
- Подать заявление на компенсацию по депозиту в Отбасы банке можно с первого октября 12.09.2022 528
- Глава МВД Беларуси наградил казахстанских полицейских за помощь путешественнику 12.09.2022 499
- Лидеры Казахстана и КНР встретятся в Нур-Султане 12.09.2022 497
- Застраховать сады и урожай яблок предлагает Минсельхоз 12.09.2022 529
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 649
- Самые популярные госуслуги теперь можно получать через SMS 12.09.2022 422
- Торговый дом "заминировали" в Алматы 12.09.2022 363
- "Высокая смертность от заболеваний в Алматы требует модернизации здравоохранения" - акимат 12.09.2022 421
- Казахстанские фильмы получили призы на Казанском международном фестивале мусульманского кино 12.09.2022 472
- В школах Алматы не хватает 19,6 тысячи ученических мест 12.09.2022 540
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 4096
- Головкин прибыл в Лас-Вегас на третий бой с "Канело" 12.09.2022 617
- Скрипача-виртуоза Марата Бисенгалиева наградили орденом "Барыс" III степени 12.09.2022 442
- В ЗКО осудили женщину, создавшую собственную финансовую пирамиду 12.09.2022 573
- Фильм Адильхана Ержанова "Штурм" вошёл в программу кинофестиваля "Меридианы Тихого" 12.09.2022 575
- Доходы населения Алматы растут медленно - акимат 12.09.2022 776
- Жениться казахстанцы не торопятся, особенно сельчане — статистика 12.09.2022 644
- Казахстанские теннисистки узнали своё место в рейтинге WTA после US Open 12.09.2022 871
- Вооружённых членов петропавловской ОПГ задержали в столице 12.09.2022 906
- На западе Казахстана мелеет озеро Караколь 12.09.2022 519
- Без личных вертолётов и автомобилей для мировых лидеров: названы детали похорон Елизаветы II 12.09.2022 715
- Менее 100 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане 12.09.2022 416
- Дефицит автобусов: сельчанам трудно добираться до Актау 12.09.2022 385
- В Атырау незаконно открылась частная школа салафитского направления 12.09.2022 2164
- Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в ряде регионов Казахстана 12.09.2022 470
- Apple перестала продавать прошлогодние смартфоны 12.09.2022 555
- В России раскритиковали Геннадия Головкина 12.09.2022 26484
- Казахстанский рэпер посетил школу-интернат для детей-сирот в Бишкеке 12.09.2022 623
- Карагандинца отправили подметать улицы за подделку больничного листа 12.09.2022 824
- В Мангистаусской области мелеет озеро Караколь 12.09.2022 450
- В Нью-Йорке почтили память жертв теракта 11 сентября 11.09.2022 490
- Сельчан напугали следы медведя вблизи населенного пункта в ВКО 11.09.2022 595
- Лучшую келинку выбрали в Павлодарской области 11.09.2022 809
- Токаев направил поздравительную телеграмму королю Великобритании 11.09.2022 540
- Потерявшуюся девочку вернули отцу в Нур-Султане 11.09.2022 1226
- Багдат Мусин без предупреждения заехал в старый ЦОН в Караганде 11.09.2022 1557
- Плантацию марихуаны обнаружили полицейские с вертолёта в Туркестанской области 11.09.2022 855
- Зарплата в 300 тысяч тенге: какие вакансии предлагают безработным в Нур-Султане 11.09.2022 2285
- Трогательное письмо бабушке опубликовал принц Уильям 11.09.2022 1693
- Новые кареты скорой помощи получили столичные медики 11.09.2022 490
- Погибших в пожаре животных и птиц посчитали в Костанайской области 11.09.2022 619
- Вы нужны людям: глава облздрава обратился медикам скорой помощи Актау 11.09.2022 736
- Въехала в здание и засветилась в соцсетях: карагандинку арестовали и лишили прав 11.09.2022 892
- Фильм "18 килогерц" выиграл кинопремию "Выбор критиков" 11.09.2022 712
- Работники скорой помощи не вышли на работу в Актау 11.09.2022 655
Срджан Благоевич покинул пост главного тренера ФК "Астана"
Срджан Благоевич покинул пост главного тренера футбольного клуба "Астана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KazFootball.kz.
Сербский специалист возглавил "Астану" в ноябре прошлого года. Контракт был рассчитан на два года.
Под руководством Благоевича столичная команда провела 28 матчей и в среднем зарабатывала по 1,86 очков. В текущем сезоне "Астана" идёт на втором месте в Премьер-лиге, а также дошла до 1/2 финала Кубка Казахстана. В еврокубках ФК вылетел со второго раунда квалификации Лиги Конференций УЕФА, где проиграл польскому "Ракуву" с общим счётом 6:0.
Также клуб официально сообщил, что по обоюдному соглашению сторон Мурат Тлешев покидает пост спортивного директора "Астаны". Его место занял Аскар Абильдаев, который ранее был советником генерального директора ФК.
-
Hype news
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 339
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 659
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 649
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 4096
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 636
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 1205
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 1259
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 21662
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 178507
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 7533
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 10906
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 2677
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 2997
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 11720
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 2205
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 8238
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 2305
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 4983
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 27037
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 9292
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 2895
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 6825
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 3156
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 20038
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 4943
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 5795
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 4140
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 9656
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 5018
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 3851
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 3914
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 7643
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 4058
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 3708
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 6159
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3959
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 11792
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 3691
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 3830
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 3683
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 6206
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3947
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 4412
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 5071
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 5266
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 5008
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4708
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 6547
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5750
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 6221
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 6487
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 8788
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 12354
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 8095
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 8941
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7543
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10984
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6933
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 8205
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 10408
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 8917
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 8796
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 7431
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 9294
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7637
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 17555
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 10471
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 9825
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 10140
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 10563
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 9789
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 9916
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 10250
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 11073
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 10020
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10787
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 14740
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 10059
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 11687
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8949
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7886
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6934
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6991
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 7267
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6710
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10804
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 7506
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 9433
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 10340
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 10268
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7925
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 8077
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 23286
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 9094
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 11073
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 8203
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9601
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 10220
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 11269
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9648
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11637
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 11096
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 12155
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 12348
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28692
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12724
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13556
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 13428
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 13564
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 14220
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 22127
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13665
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20898
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 31376
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 15378
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 19466
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19745
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21879
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17862
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 19166
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 17268
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 17316
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 17171
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32722
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 19036
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17679
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21899
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21695
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21948
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 21044
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 21266
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 23443
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 24065
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22643
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 22239
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22967
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 23227
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21854
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23974
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22573
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 23187
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 24429
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25705
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24991
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 24332
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 27122
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23951
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26784
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24473
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 55287
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 26032
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 25133
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 26135
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24727
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24873
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 25046
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24773
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 26380
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 25315
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 27049