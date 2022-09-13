Срджан Благоевич покинул пост главного тренера ФК "Астана"

Срджан Благоевич покинул пост главного тренера футбольного клуба "Астана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Сербский специалист возглавил "Астану" в ноябре прошлого года. Контракт был рассчитан на два года.

Под руководством Благоевича столичная команда провела 28 матчей и в среднем зарабатывала по 1,86 очков. В текущем сезоне "Астана" идёт на втором месте в Премьер-лиге, а также дошла до 1/2 финала Кубка Казахстана. В еврокубках ФК вылетел со второго раунда квалификации Лиги Конференций УЕФА, где проиграл польскому "Ракуву" с общим счётом 6:0.

Также клуб официально сообщил, что по обоюдному соглашению сторон Мурат Тлешев покидает пост спортивного директора "Астаны". Его место занял Аскар Абильдаев, который ранее был советником генерального директора ФК.