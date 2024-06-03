"Сразу же кладите трубку": в МВД рассказали как не стать жертвой мошенников

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге рассказал, какие уловки используют интернет-мошенники, чтобы завладеть деньгами казахстанцев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Шынгыс Алекешев рассказал о наиболее распространённых видах интернет-мошенничества, с которыми сталкиваются наши граждане.

Первое - это мошенничество через интернет-торговлю, путем размещения ложных объявлений. При этом они всегда будут, по его словам, требовать предоплату за товар или услугу, после чего исчезнут, оставив покупателя ни с чем.

"С начала года зарегистрировано более 2 700 таких случаев. Чтобы не стать жертвой, остерегайтесь фишинговых сайтов: Эти поддельные сайты маскируются под настоящие, чтобы украсть личные данные и деньги. Всегда проверяйте адрес сайта в строке браузера и избегайте переходов по подозрительным ссылкам. Оплату производите только после получения и проверки товара", - советует он.

Второй вид - инвестиционные схемы быстрого обогащения через инвестиции. С начала года, по данным МВД, более 700 казахстанцев стали жертвами таких схем, зачастую вкладывая последние сбережения или даже оформляя кредиты.

Третье - телефонные звонки, якобы от имени сотрудников банков и государственных органов.

Четвертое - мошенничества через WhatsApp. В этом случае мошенники используют популярные мессенджеры, такие как WhatsApp, чтобы убедить граждан перевести деньги на "безопасный" счёт или оформить кредит.

"В этом году зарегистрировано около двух тысяч таких случаев. Они также могут просить установить приложения для удалённого доступа и передавать SMS-коды, что позволяет мошенникам управлять вашими финансами", - говорит Алекешев.

Еще один способ - используя украденные данные, мошенники получают доступ к личным кабинетам граждан на eGov, откуда они могут похитить ценную информацию и деньги.

"Всегда проверяйте подлинность звонков и сообщений, особенно если вам предлагают предоставить конфиденциальные данные. Сотрудники банков и полиции никогда не проводят спецопераций по телефону. В таких случаях кладите трубку и немедленно сообщайте о подозрительных звонках", - рекомендовал официальный представитель МВД РК.

Ранее он рассказал, какой ущерб нанесли мошенники казахстанцам.