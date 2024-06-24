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Сразу восемь пригородных автобусов изменили маршрут в Астане

Сегодня, 09:10
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baigenews.kz Сегодня, 09:10
Сегодня, 09:10
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Фото: baigenews.kz

В Астане из-за ремонтных работ схему проезда изменили сразу восемь пригородных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

“До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 201, 302, 303, 308, 309, 314, 320, 323. Просим заранее планировать свой маршрут”, - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.

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