Сразу восемь пригородных автобусов изменили маршрут в Астане

В Астане из-за ремонтных работ схему проезда изменили сразу восемь пригородных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

“До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 201, 302, 303, 308, 309, 314, 320, 323. Просим заранее планировать свой маршрут”, - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.