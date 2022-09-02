Сразу восемь пар близнецов пошли в первый класс одной школы в Актау

Фото: lada.kz

Удивительное событие произошло в общеобразовательной средней школе №12 в Актау. Там на торжественной линейке ко Дню знаний собралось восемь пар близнецов, которые в этом году пошли в первый класс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам руководства учебного заведения, в параллельных классах их школы впервые будет учиться такое количество близнецов.

"Такого в нашей школе не было. Думаю, нашим педагогам будет сначала трудно различать некоторых близнецов, однако, со временем мы друг к другу привыкнем", - отметила директор школы Жанат Анисова.

Кстати, первый звонок на линейке для новых учащихся дали одни из близнецов - братья Мирас и Диас Мурадовы.

Фото Lada.kz

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