Сразу у нескольких пригородных автобусов изменился маршрут в Астане
Сегодня, 14:48
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Сегодня, 14:48Сегодня, 14:48
123Фото: baigenews.kz
Схемы движения пригородных маршрутов временно изменились у трех автобусов в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.
"До приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние для проезда, временно изменена схема движения маршрутов № 319, 322, 306", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".
С измененной схемой можете ознакомиться на картинке.
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