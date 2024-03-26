  • 26 Марта, 16:04
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Сразу у нескольких пригородных автобусов изменился маршрут в Астане

Сегодня, 14:48
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baigenews.kz Сегодня, 14:48
Сегодня, 14:48
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Фото: baigenews.kz

Схемы движения пригородных маршрутов временно изменились у трех автобусов в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"До приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние для проезда, временно изменена схема движения маршрутов № 319, 322, 306", - сообщили в  ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой можете ознакомиться на картинке. 

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