Сразу у нескольких пригородных автобусов изменился маршрут в Астане

Схемы движения пригородных маршрутов временно изменились у трех автобусов в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"До приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние для проезда, временно изменена схема движения маршрутов № 319, 322, 306", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой можете ознакомиться на картинке.