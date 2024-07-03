Сразу у 17 автобусов изменится маршрут 4 июля в Астане

4 июля временно меняются схемы движения нескольких маршрутов, курсирующих по проспекту Тәуелсіздік, сообщили в CTS, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

"В том числе такие маршруты, как №№ 3, 4, 4А, 14, 19, 21, 29, 29А, 32, 40, 43, 50, 58, 66, 84, 202, 203. Изменение связано с ограничением движения транспорта по проспекту Тәуелсіздік", - говоритмся в сообщении.

С измененными схемами данных маршрутов можно ознакомиться на странице CTS в Instagram.