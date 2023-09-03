  • 3 Сентября, 07:33
  • BAIGENEWS
Президент Казахстана назначил новых помощников
Осенний призыв стартовал в Казахстане
Зульфия Сулейменова освобождена от должности министра экологии РК
Экс пресс-секретарь Токаева назначен на новую должность
Аида Балаева освобождена от должности заместителя руководителя АП
Село в Акмолинской области закрыли на карантин
Медосвидетельствование водителей в Казахстане переводят в электронный формат
Глубокая переработка мяса, молока и зерна: Токаев определил приоритетные направления для АПК
Освоение залежей редкоземельных металлов Токаев объявил приоритетной задачей
Таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа отменили в Казахстане
"Тобол" потерпел разгромное поражение и вылетел из Лиги Конференций
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Сразу три пары близнецов пошли в первый класс в Келесе

Сегодня, 07:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат Туркестанской области Сегодня, 07:30
Сегодня, 07:30
90
Фото: Акимат Туркестанской области
В первый класс общеобразовательной школы №23 Первомая Келесского района пошли целых три пары близнецов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акимат Туркестанской области. 
 
В школе прошел первый звонок, где близнецам Алинур и Айзере, Адильбек и Асильбек, Аман и Есен были вручены специальные подарки.
В данном образовательном учреждении в этом году в первый класс пошли 85 детей, они будут распределены в четыре класса. В прошлом году школу окончили 27 учащихся, 10 из них стали обладателями образовательных грантов в вузах страны.
 
В Келесском районе в 2023-2024 новом учебном году в первый класс принято более 3100 учащихся. С нового учебного года более 13 тысяч детей, обучающихся в 1-4 классах, будут обеспечены одноразовым горячим питанием. Кроме того, в рамках Года детей Келесскому району было передано 12 современных автобусов для перевозки более 3200 детей.
 
Наверх