Сразу три пары близнецов пошли в первый класс в Келесе

В первый класс общеобразовательной школы №23 Первомая Келесского района пошли целых три пары близнецов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акимат Туркестанской области. В школе прошел первый звонок, где близнецам Алинур и Айзере, Адильбек и Асильбек, Аман и Есен были вручены специальные подарки.

В данном образовательном учреждении в этом году в первый класс пошли 85 детей, они будут распределены в четыре класса. В прошлом году школу окончили 27 учащихся, 10 из них стали обладателями образовательных грантов в вузах страны.