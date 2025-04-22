В Астане родители учеников школы-лицея №27 в микрорайоне Жастар (Молодежный) обратились к властям с жалобой на хроническую переполненность и неработающий спортивный зал. По словам горожан, уроки физкультуры в школе проходят одновременно для трех классов, а раздевалки не справляются с нагрузкой, передаёт BaigeNews.kz.

"Сейчас на одном уроке занимаются 6, 9 и 10 классы. Что происходит в раздевалках — представить страшно: куча одежды, постоянные пропажи, старшеклассники гоняют младших. Это не физкультура, а стресс", — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.

Школа в прошлом была известна как одна из лучших в столице по хоккею, но ради новой пристройки руководство пожертвовало двумя хоккейными кортами. Пристройку на 600 мест начали строить в 2022 году, завершение обещали к декабрю 2023-го. Однако в апреле 2025-го спортивный зал по-прежнему не введен в эксплуатацию.

"Сроки сорваны, подрядчик сменился, и пока дети толпятся в старом зале", — пишут родители.

В администрации школы сообщили, что прежний договор с ТОО "Шебер Билдинг" расторгли в январе 2025 года. Новый подрядчик — ТОО "Эдем" — обязался завершить работы к 1 сентября 2025 года. Сейчас ведется передача объекта между компаниями.

Проблема, судя по комментариям, носит системный характер. Жители жалуются, что схожая ситуация — почти во всех районах столицы:

"В 71-й школе в зале всегда по два-три класса. Урок — только на бумаге", "В 37-й школе по 41 ребёнку в классе, а продлёнка только платная", "ЖК растут, а школы — нет. Правый берег массово закрывают на ремонт. Куда детей девать?"

Пользователи требуют пересмотра подходов к строительству социальных объектов в новых жилых массивах:

"Школы должны строиться с опережением, а не в авральном режиме после жалоб и переполнения".

В ситуации обещают разобраться. Однако жители опасаются, что до 1 сентября многое может снова измениться — не в лучшую сторону.

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