Сразу три детских сада открыли в Атырау

Три детских сада на 290 мест каждый открыли в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

Учреждение "Акжелкен" расположено в микрорайоне Акжар-2, "Болашак" - на улице Байтурсынова, "Байтерек" - на улице Белинского.

Аким области Серик Шапкенов участвовал в церемонии открытия детского сада "Акжелкен". Он подчеркнул, что проекты, направленные на обеспечение качественного образования и воспитания в рамках национальных ценностей, будут реализовываться и в дальнейшем.

"Открытие нового детского сада – это важное и радостное событие. Во исполнение поручений президента количество детских садов и школ увеличивается, создаются необходимые условия, чтобы дети получали качественное образование и воспитание. Радует, что в нашем регионе всё больше открывается таких объектов. В ближайшие пять лет планируется построить дошкольные учреждения для почти 8 000 детей в возрасте 2-6 лет. Я желаю воспитанникам, обучающимся здесь, стать гордостью нашей страны!" – сказал Шапкенов.

В каждом из новых детских садов работают по 26 сотрудников, дети разделены на 12 групп.

Сады оснащены столовой, спальнями, игровыми, учительской, логопедической и психологической комнатами, спортивным залом с современным оборудованием. Блюда в столовой хранятся в отдельных холодильниках, соответствующих санитарным требованиям, а в кабинете врача есть всё необходимое для оказания первой помощи.

Приём воспитанников осуществляется через информационную систему indigo24.kz с декабря.