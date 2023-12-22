Сразу три детских сада открыли в Атырау
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Три детских сада на 290 мест каждый открыли в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.
Учреждение "Акжелкен" расположено в микрорайоне Акжар-2, "Болашак" - на улице Байтурсынова, "Байтерек" - на улице Белинского.
Аким области Серик Шапкенов участвовал в церемонии открытия детского сада "Акжелкен". Он подчеркнул, что проекты, направленные на обеспечение качественного образования и воспитания в рамках национальных ценностей, будут реализовываться и в дальнейшем.
"Открытие нового детского сада – это важное и радостное событие. Во исполнение поручений президента количество детских садов и школ увеличивается, создаются необходимые условия, чтобы дети получали качественное образование и воспитание. Радует, что в нашем регионе всё больше открывается таких объектов. В ближайшие пять лет планируется построить дошкольные учреждения для почти 8 000 детей в возрасте 2-6 лет. Я желаю воспитанникам, обучающимся здесь, стать гордостью нашей страны!" – сказал Шапкенов.
В каждом из новых детских садов работают по 26 сотрудников, дети разделены на 12 групп.
Сады оснащены столовой, спальнями, игровыми, учительской, логопедической и психологической комнатами, спортивным залом с современным оборудованием. Блюда в столовой хранятся в отдельных холодильниках, соответствующих санитарным требованиям, а в кабинете врача есть всё необходимое для оказания первой помощи.
Приём воспитанников осуществляется через информационную систему indigo24.kz с декабря.
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