Сразу шесть пригородных автобусов изменили маршрут в Астане

Несколько пригородных автобусов временно изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

“До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 302, 303, 308, 309, 305, 312. Просим заранее планировать свой маршрут”, - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.