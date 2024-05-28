Сразу шесть пригородных автобусов изменили маршрут в Астане
Сегодня, 17:30
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Сегодня, 17:30Сегодня, 17:30
58Фото: baigenews.kz
Несколько пригородных автобусов временно изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.
“До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 302, 303, 308, 309, 305, 312. Просим заранее планировать свой маршрут”, - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".
С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.
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