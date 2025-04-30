Жителей и гостей Астаны ждут изменения в работе общественного транспорта. Из-за масштабных дорожных ремонтов сразу семь автобусных маршрутов временно изменят привычные схемы движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию City Transportation Systems.

По информации транспортной службы, изменения коснутся маршрутов №20, 33, 41, 47, 57, 84 и 503. Автобусы теперь будут курсировать по альтернативным улицам и проспектам - в их числе Жумабаева, Кошкарабаева, Кордай и Айнаколь.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать свои поездки и учитывать новые маршруты, чтобы избежать опозданий и недоразумений.

В компании добавили, что изменения носят временный характер - движение вернётся к обычной схеме после завершения ремонтных работ.