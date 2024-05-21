Сразу пять автобусов изменили схему движения в Астане
Вчера, 13:10
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Вчера, 13:10Вчера, 13:10
358Фото: baigenews.kz
В связи с ремонтными работами на нескольких улицах, в Астане временно изменены схемы движения четырёх автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.
"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 10, 29, 29А, 35, 36. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".
С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.
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