Сразу пять автобусов изменили схему движения в Астане

В связи с ремонтными работами на нескольких улицах, в Астане временно изменены схемы движения четырёх автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 10, 29, 29А, 35, 36. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.