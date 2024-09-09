  • 9 Сентября, 18:52
  • BAIGENEWS

Сразу несколько золотых наград завоевали казахстанцы на Всемирных играх кочевников

Сегодня, 18:45
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t.me/world_nomadgames Сегодня, 18:45
Сегодня, 18:45
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Фото: t.me/world_nomadgames

"Золото" в копилку сборной Казахстана на V Всемирных играх кочевников принесли сразу несколько атлетов, передаёт BaigeNews.kz.

Первую награду высшей пробы завоевал Ермек Куралбай. Он стал чемпионом в соревнования по аударыспаку в весе до 60 килограммов.

Бекжан Толепов завоевал медаль в дисциплине казакша курес. В финале в весовой категории 55 килограммов он одержал победу над кыргызстанцем К. Оболбековым.

Алмат Латипбек был сильнейшим в дисциплине аударыспак. Казахстанец выступал в категории до 70 килограммов.

Айжан Жылкибаева поднялась на высшую ступень пьедестала. В финале соревнований по казакша курес в весовой категории до 48 килограммов она одержала чистую победу над Луизой Асакеевой из Кыргызстана.

Также в аударыспаке отличился Дарын Откелбай. В жамбы ату лучшим стал Батыр Бексауыт. 

Рауза Нурмахамметова принесла стране "золото" в борьбе казакша курес в весовой категории 56 килограммов.

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