Сразу несколько пригородных автобусов изменили маршрут в Астане
Сегодня, 14:18
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Сегодня, 14:18Сегодня, 14:18
127Фото: baigenews.kz
Схемы движения маршрутов временно изменились у трех пригородных автобусов в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Астаны.
"Временно изменены схемы движения маршрутов №№ 302, 303, 320, 323. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили ТОО "City Transportation Systems".
С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.