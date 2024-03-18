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Сразу несколько пригородных автобусов изменили маршрут в Астане

Сегодня, 14:18
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baigenews.kz Сегодня, 14:18
Сегодня, 14:18
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Фото: baigenews.kz

Схемы движения маршрутов временно изменились у трех пригородных автобусов в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Астаны.

"Временно изменены схемы движения маршрутов №№ 302, 303, 320, 323. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.

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