Сразу несколько пригородных автобусов изменили маршрут в Астане

Схемы движения маршрутов временно изменились у трех пригородных автобусов в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Астаны.

"Временно изменены схемы движения маршрутов №№ 302, 303, 320, 323. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.