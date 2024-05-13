Сразу несколько автобусов изменили маршрут в Астане

В связи с проведением ремонтных работ на одной из улиц в Астане изменили маршрут сразу несколько автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 18, 52, 54, 57, 121. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.