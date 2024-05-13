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Сразу несколько автобусов изменили маршрут в Астане

Сегодня, 11:22
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:22
Сегодня, 11:22
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Фото: baigenews.kz

В связи с проведением ремонтных работ на одной из улиц в Астане изменили маршрут сразу несколько автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 18, 52, 54, 57, 121. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.

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