Сразу две операции пришлось сделать новорождённой в Шымкенте
Состояние малышки оценивается как тяжёлое, но стабильное.
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В Шымкентском городском перинатальном центре новорождённой девочке провели две сложные операции, передаёт BaigeNews.kz.
Малышка весом 2 100 граммов родилась в тяжёлом состоянии и была переведена в отделение интенсивной терапии. Врачи диагностировали у неё врождённый порок сердца, сердечную недостаточность II степени, язвенно-некротический энтероколит и врождённую кишечную непроходимость.
Операции проведены при участии детского хирурга и кардиохирурга. Девочка, родившаяся на 34-й неделе с помощью кесарева сечения, также имела внутриутробную инфекцию и гемолитическую болезнь новорожденного.
На данный момент ребёнок находится под строгим наблюдением специалистов отделения неонатальной хирургии. Состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.
Неонатальные хирургические операции в перинатальном центре начали проводить с 2024 года. За это время они сделаны более чем 40 новорождённым с врождёнными пороками внутренних органов.