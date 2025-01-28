В Шымкентском городском перинатальном центре новорождённой девочке провели две сложные операции, передаёт BaigeNews.kz.

Малышка весом 2 100 граммов родилась в тяжёлом состоянии и была переведена в отделение интенсивной терапии. Врачи диагностировали у неё врождённый порок сердца, сердечную недостаточность II степени, язвенно-некротический энтероколит и врождённую кишечную непроходимость.

Операции проведены при участии детского хирурга и кардиохирурга. Девочка, родившаяся на 34-й неделе с помощью кесарева сечения, также имела внутриутробную инфекцию и гемолитическую болезнь новорожденного.

На данный момент ребёнок находится под строгим наблюдением специалистов отделения неонатальной хирургии. Состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Неонатальные хирургические операции в перинатальном центре начали проводить с 2024 года. За это время они сделаны более чем 40 новорождённым с врождёнными пороками внутренних органов.