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Сразу четыре энергоблока перестали работать на Экибастузской ГРЭС-1

Сегодня, 12:57
АВТОР
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gres1.kz Сегодня, 12:57
Сегодня, 12:57
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Фото: gres1.kz

Остановку четырёх энергоблоков Экибастузской ГРЭС-1 подтвердили в Министерстве энергетики, передаёт BaigeNews.kz.

Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля начато расследования технологического нарушения.

“28 июня 2024 года в 5:24 часов произошло технологическое нарушения в ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", в результате были остановлены энергоблоки №2,3,4,7. Станция снизила генерацию с 2080 до 320 МВт.

В настоящее время в работе энергоблоки №2, 4, 8. Генерация станции составляет 971 МВт. Ведутся пусковые операции по включению остальных блоков”, - говорится в сообщении ведомства.

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