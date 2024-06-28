Сразу четыре энергоблока перестали работать на Экибастузской ГРЭС-1

Остановку четырёх энергоблоков Экибастузской ГРЭС-1 подтвердили в Министерстве энергетики, передаёт BaigeNews.kz.

Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля начато расследования технологического нарушения.

“28 июня 2024 года в 5:24 часов произошло технологическое нарушения в ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", в результате были остановлены энергоблоки №2,3,4,7. Станция снизила генерацию с 2080 до 320 МВт.

В настоящее время в работе энергоблоки №2, 4, 8. Генерация станции составляет 971 МВт. Ведутся пусковые операции по включению остальных блоков”, - говорится в сообщении ведомства.