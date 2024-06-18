Сразу четыре автобуса изменили маршрут в Астане
Сегодня, 08:27
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Сегодня, 08:27Сегодня, 08:27
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Несколько автобусов временно изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.
"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов № 302, 303, 308, 309. Просим заранее планировать свой маршрут", - говорится в сообщении.
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