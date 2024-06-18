  • 18 Июня, 09:12
  • BAIGENEWS

Сразу четыре автобуса изменили маршрут в Астане

Сегодня, 08:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сразу четыре автобуса изменили маршрут в Астане Сегодня, 08:27
Сегодня, 08:27
97

Несколько автобусов временно изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов № 302, 303, 308, 309. Просим заранее планировать свой маршрут", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх