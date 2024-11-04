Сразу семь автобусов изменили схему движения в Астане

Несколько автобусов изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.

"В связи с проведением ремонтных работ, сегодня, 4 ноября, с 11:00, будут временно изменены схемы движения маршрутов №№ 3, 14, 18, 23, 31, 40, 73", - говорится в сообщении.