Сразу 7 автобусов изменили схему движения в Астане
Сегодня, 09:46
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Сегодня, 09:46Сегодня, 09:46
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Несколько автобусов временно изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.
"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 5, 5А, 8, 32, 46, 49, 120", - говорится в сообщении.
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