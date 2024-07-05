  • 5 Июля, 10:56
  • BAIGENEWS

Сразу 7 автобусов изменили схему движения в Астане

Сегодня, 09:46
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Сразу 7 автобусов изменили схему движения в Астане Сегодня, 09:46
Сегодня, 09:46
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Несколько автобусов временно изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 5, 5А, 8, 32, 46, 49, 120", - говорится в сообщении.

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